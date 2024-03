Nejdelší výjezd sezony, dohromady přes 330 km, mají za sebou florbaloví dorostenci USK Akademik Cheb. Ti odcestovali k dvěma ligovým bojům v rámci regionální druhé ligy do Kašperských Hor.

Mladé pušky Akademiku sestřelily sušický Sokol i plzeňské Gorily. | Foto: USK Akademik Cheb

V prvním ligovém střetnutí zvládli bitvu s výběrem Sokola Sušice 8:3. Výrazným dílem Akademiky ke třem bodům nasměřoval Antonín Seidl, autor pěti branek. Akademici po celé utkání diktovali tempo utkání, což se podepsalo také na skóre. Svého soka nepustili téměř do hry, dokráčeli k poklidnému vítězství.

„Plnili jsme to, co jsme si před utkáním řekli. Dostali jsme se do vedení, které jsme postupně navyšovali a nepřipustili žádné drama,“ hodnotil utkání proti Sušici trenér Vojtěch Hůda.

Ve druhém střetnutí svého šumavského klání Akademici přejeli rezervu plzeňských Goril 8:0. První třetina jednoznačnému výsledku nenasvědčovala, vždyť v ní padla pouze jedna branka, kterou střelili Akademici. Od druhé třetiny byl na palubovce takřka pouze jeden mančaft.

Mladé pušky Chebu triumfovaly v Ostrově

Akademici začali svého soka výrazně přehrávat, což se projevilo také ve skóre. Během dvou třetin nasázeli sedm branek a o výsledku bylo rozhodnuto.

„Po první třetině jsme si krátce něco řekli, pak do toho kluci šlápli a začali jsme proměňovat naše příležitosti. To byl klíčové,“ těšilo Hůdu.

Akademici ze Šumavy odjeli se ziskem šesti bodů, dobrým pocitem a radostí. Vyslali jasný vzkaz, že se s nimi musí počítat. S nadsázkou by se dalo napsat, že dobyli blízký hrad Kašperk.

„Jsme samozřejmě spokojeni, ale jdeme za svým cílem. Jdeme dál,“ stroze okomentoval počínání svých svěřenců trenér Vojtěch Hůda.

Akademici jsou momentálně na druhém místě, když stíhají lídra tabulky, tachovský Slavoj. Nejbližší turnaj čeká mladé florbalisty se sovičkou na prsou v sobotu 16. března, kdy hrají domácí turnaj. V hale Lokomotivy je čeká zajímavé měření sil se sousedem v tabulce. Ve šlágru kola si to rozdají s Klatovy, ve druhém utkání v regionálním derby vyzvou Sokolov. (sei, jva)