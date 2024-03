Úspěšný turnaj, který odehráli v domácím prostředí, mají za sebou florbalisté starších žáků v trikotu USK Akademik Cheb. Ti v dalších ligových zápolení opět nepoznali hořkost porážky. Právě domácí prostředí bývá ve sportu důležité a leckdy klíčové, to mohou potvrdit také chebské mladé pušky. V hale Lokomotivy dominovali, připsali si čtyři vítězství, čímž potěšili nejen své fanoušky.

„Domácí turnaj je vždycky specifický. Je to i dost o nastavení hlav. Jsem rád, že jsme to zvládli dobře a turnaj se nám vydařil,“ těšilo trenéra Matěje Voborníka. Akademici si připsali dvě výrazná vítězství, nejprve smetli v poměru 7:0 tachovský Slavoj. Povzbuzeni vítězstvím pak přejeli také plzeňské Gorily. Těsnější utkání během domácí mise odehráli se Sušicemi, soupeře ze Šumavy porazili 3:1. Posledním soupeřem, který v Chebu musel skousnout porážku s domácími, byly Rokycany, které v Chebu po sympatickém výkonu padly v poměru 4:2.

Tradičně výborné výkony předváděl brankář USK Ondřej Sýkora. Ten si připsal i díky nasazení všech svých spoluhráčů dvě čistá konta. „Ondra si to zaslouží za to, jaký přístup má a jak na sobě pracuje. Předvádí skvělé výkony celou sezónu,“ chválil svého svěřence Pavel Erhart, který se u mládeže USK zaměřuje na výchovu brankářů.

Trenéři Akademiku po turnaji našli pouze pozitiva. „Zapojili jsme do týmu hráče s „B“ týmu starších žáků, kteří za sebou mají první zápasy a někteří i první góly. Chtěli jsme předvést dominantní výkony s tím, že budeme diktovat tempo hry a drželi míček a kontrolovali ho. To se nám podařilo. Navíc střelily branky všechny naše lajny. S tím jsme naprosto spokojeni,“ řekl za celý trenérský tým šéftrenér mládeže Matěj Voborník.

Akademici ovládli druhý výkonnostní koš a už vyhlíží další bitvy v nejvyšší výkonnostní skupině. Do konce sezóny zbývají dva ligové turnaje. Ty by Akademici rádi odehráli v prvním výkonnostním koši a navíc, rádi by alespoň jednou ukořistili vítězství. V dosavadní sezóně jim z dvaceti celků patří celkové čtvrté místo, s čímž v Chebu panuje spokojenost. „Musíme dál pracovat, ale směr, kterým jdeme, nás zatím těší. Nechceme ale usnout na vavřínech, je to o konstantní práci,“ ví Matěj Voborník.

Nejbližší turnaj čeká na jeho družinu 24. března, kdy v rámci jedenáctého sezónního turnaje zajíždí do Plzně, kde by chtěli navázat na poslední turnaj a býti úspěšní.

