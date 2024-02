Mladší žáci USK Akademik Cheb mají za sebou další ligové kolo, Akademici opět nepoznali hořkost porážky. V tělocvičně v Ostrově, kde se poslední turnaj jejich ligy konal, si na svých soupeřích smlsli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Do Ostrova odjeli výborně naladěni, vždyť svěřenci Ondřeje Svoboda a Lukáše Kesla sbírají v kraji jeden primát za druhým. V Karlovarské lize mladších žáků soupeře válcují.

Ne jinak tomu bylo i o posledním hracím víkendu. Akademici porazili nejprve karlovarské Hurricany 5:2, poté Sokolov 8:2. V posledním utkání na turnaji deklasovali Ostrov rozdílem třídy, vyhráli 11:1.

„Výsledky nejsou tím nejdůležitějším u této věkové kategorie. Chceme, aby děti měly radost ze hry, úsilí, týmové pojetí, vztah ke sportu a pohybu vůbec,“ říká trenér Ondřej Svoboda. Ten kromě trénování mládeže nastupuje letos za mužský A-tým, ve kterém posbíral 22 zápasů a připsal si tři branky a dvě asistence. Akademici v mladších žácích v Karlovarském kraji hledají konkurenci marně, většinu soupeřů výsledkově o parník předčí. Mnoho z nich tak nastupuje již nyní o kategorii výše, v B-týmu starších žáků, ti nejšikovnější pak také v A-týmu, který nastupuje v soutěži starších žáků v 1. výkonnostním koši.

„Chceme, aby hráli těžší zápasy, sbírali zkušenosti a čekal nás lehčí přechod pro příští ročník. Proto mnoho z mladších žáků nastupuje v kategorii starších žáků,“ prozrazuje filozofii v klubu šéftrenér mládeže Matěj Voborník.

A právě konfrontace se staršími soky, případně turnaje mimo region, mohou mladé Akademiky posouvat v rozvoji, čehož si jsou vědomi také trenéři. V lednu se totiž nejmladší kategorie v mládežnické struktuře USK účastnila Prague Floorball Cupu. V hlavním městě České republiky měřili síly s nejlepšími celky z republiky, ale také se zahraničními soupeři. Neligový turnaj v Praze se hrál netradičně během sezony, což bylo příjemným zpestřením.

„Celý rok se střetáváme s týmy z kraje, a tak to bylo příjemné zpestření. My pro budoucnost a náš rozvoj musíme jezdit na ty neligové, velké turnaje. Je to pro nás důležité, je tam velká konkurence, kluci i my se toho můžeme hodně naučit,“ říká druhý z trenérů Lukáš Kesl.

V Praze letos jeho svěřenci měli skvělé podmínky. Tradiční ubytování ve školních třídách a spacáky s karimatkami, vyměnili za luxus hotelových pokojů.

„Letos to bylo skvělý. Měli jsme nejlepší podmínky za dobu, kterou se u mládeže v Chebu pohybuji,“ těšilo šéftrenéra Matěje Voborníka. Mladí florbalisté a florbalistky měly tak maximální komfort pro sportovní výkon. Chebští na turnaji ve skupině jednou vyhráli, když zvládli úvodní mezinárodní duel s ŠK Lido, poté dvakrát vysoko prohráli. „Na cestě vítěze a sportovní cestě potřebujete poznávat porážky. Formuje Vás to, když se to navíc vezme za správný konec, posouvá nás to všechny,“ ví Kesl.

Akademici obsadili ve skupině třetí místo, což je poslalo do play-off B, kde hned ve čtvrtfinále změřily síly se Sokoly z Pardubic. Tradiční velkoklub na florbalové mapě, zajímavá konfrontace. Utkání bylo po celý průběh vyrovnané, rozhodovalo se v detailech, ve kterých byli lepší Sokoli a vystavili Akademikům turnajovou stopku.

„Turnaj byl pro nás skvělý. Potkali jsme jiné týmy, velkou konkurenci, odehráli jsme dobré zápasy,“ těšilo Kesla. Kromě víkendu plného florbalu bylo vhodné, že strávili mladí hráči a hráčky tři dny pospolu. „Pro stmelení party je to ideální,“ shodují se trenéři. Pražský turnaj je očaroval, se svým týmem se na něj vrátí ještě letos, když zkraje měsíce května je čeká další zastávka v hlavním městě. „Těšíme se. Uvidíme, jaký jsme udělali přes rok progres a na čem je stále potřeba pracovat.“ Do konce soutěžního ročníku čeká mladíčky s děrovaným míčkem ještě tři turnaje.

Kromě domácího turnaje, který je na programu v únoru, 2. března turnaj v Karlových Varech a 20. dubna opět v Ostrově. Nejbližší turnaj ligové soutěže čeká mladé chebské naděje 24. února, kdy budou hostit turnaj na domácí palubovce v hale Lokomotiva.

„Domácí turnaj je vždycky speciální. My se na něj moc těšíme a věřím, že předvedeme dobré výkony,“ říká závěrem šéftrenér mládeže USK Akademik Cheb Matěj Voborník, civilním povoláním učitel na základní škole. (sei, vac)