Premiérový ročník za sebou mají mladší žáci USK. Ti ve florbalové soutěži Karlovarské lize mladších žáků jen těžko hledali konkurenci. Sezona dopadla velmi úspěšně, Akademici totiž svou soutěž s předstihem ovládli. V kategorii mladších žáků a v útlém sportovním věku nejsou dosažené výsledky zdaleka tím nejdůležitějším.

USK Akademik Cheb - starší žáci. | Foto: USK Akademik Cheb

„Musíme děti chválit za snahu, zápolení. Výsledky rozhodně nejsou tím nejdůležitějším, chceme, aby to děti bavilo, ke sportu měli vztah a lásku,“ ví šéftrenér mládeže USK Matěj Voborník. Mladší žáci byli ve struktuře chebského Akademiku novou kategorií, kterou si pod svá křídla vzali dva mladí trenéři Lukáš Kesl a Ondřej Svoboda, který kromě trénování mládeže, nastupuje za mužský A-tým.

Mladí trenéři vstupovali do sezony s respektem a očekáváními. Jejich svěřenci všechna zřejmě nad očekávání splnili. Svou soutěž naprosto opakovali stylem start – cíl. Soutěží procházeli jako nůž máslem.

„Výsledky nejsou to hlavní, k čemu jsme holky a kluky vedli. Chtěli jsme vytvořit dobrý kolektiv, s dobrou atmosférou. A k tomu vidět děti mít radost ze sportu, aby je bavilo se zlepšovat. To si myslím, že se povedlo na výbornou,“ říká Ondřej Svoboda. Kromě radosti na tvářích svých svěřenek a svěřenců, mohli mladého lodivoda hřát také výsledky. Akademici zakončili sezónu s bilancí 30 výher a pouhých 3 porážek. „Na začátku sezony jsme s Lukášem trošku nevěděli, co od toho může očekávat. Tohle však předčilo všechna naše očekávání,“ s úsměvem na rtech vypráví Svoboda.

Chebské mladé pušky za sebou mají poslední účinkování v ligovém ročníku, o nadcházejícím víkendu se rozloučili opět skvěle. V hale v Ostrově si připsali tři vítězství a udělali za úspěšnou sezonou zdařilou tečku. „Dobrý turnaj, rozloučili jsme se pěkně. Teď už vyhlížíme neligové turnaje, řekl po turnaji Lukáš Kesl, druhý z trenérů. A krátce se i on vyjádřil k úspěšné sezoně své posádky. „S průběhem sezony jsem velice spokojený. Na všech vidíme obrovský progres a mají chuť se dál zlepšovat a posouvat. To mne velmi těší. Naprostá dominance v soutěži je jen příjemným bonusem a ovoce za naší práci.“

Mladé pušky chebského Akademiku opanovaly domácí turnaj, bez ztráty kytičky

A má pravdu, vždyť Akademici ovládli soutěž s náskokem 33 bodů před druhým Ostrovem! „Chtěl bych všem hráčkám, hráčům, Ondrovi a všem rodičům poděkovat za jejich výkony, odvedenou práci a podporu,“ říká závěrem Lukáš Kesl. Ten by měl v příští sezoně přejít jako trenér do kategorie starších žáků.

Pro hráčky a hráče ročníku narození 2011 to bylo poslední účinkování v ligové soutěži v kategorii mladších žáků, čeká je přechod o kategorií výše. Že by si mladé chebské pušky od florbalu na chvíli odpočinuly? Ale kdeže! Čeká je velmi náročný program, jízdní řád čítá hned tři velké neligové turnaje.

Prvním velkým turnajem bude PragueCup v hlavním městě České republiky, na který naváže Nisa Open v Liberci. A jako poslední se mohou těšit na Prague Games opět v Praze. „Na turnaje se velmi těšíme, bude to pro nás skvělá prověrka,“ říká k blížícím se turnajům šéftrenér mládeže USK Matěj Voborník.

Zkušený lodivod zažil nespočet ligových bitev v soutěžích mládeže, neligové turnaje jsou však něčím specifickým.

„V první řadě se potkáváme a konfrontujeme s velkou konkurencí nejlepších týmů u nás i ze zahraničí. Je to pro nás skvělé, vidíme týmy z jiných regionů, střetáváme se se silnými soupeři, které přes celý ročník nevidíme. Pro rozvoj klubu a hráček a hráčů je to strašně důležité, pomáhá nám to růst a rozvíjet se,“ říká závěrem Voborník.

Na zápolení v letních měsících se těší také trenér Ondřej Svoboda, ten by se měl s týmem právě na neligových turnajích rozloučit. Čeká ho totiž studium na vysoké škole v Brně. „Na turnaje se moc těším, ukážeme nám to, jak na tom doopravdy jsme a jaký kus cesty jsme ušli.“ (vac, sei)

Mladé pušky Chebu triumfovaly v Ostrově