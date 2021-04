Florbalové naděje FB Hurrican Karlovy Vary využily po dlouhé vynucené přestávce možnost návratu do tréninkového procesu.

Vnitřní sportoviště jsou sice ještě z důvodu opatření kvůli pandemii koronaviru uzavřená, proto se malí hurricani vrhli do tréninků venku, kde ale musí dodržovat opatření, to jest dvanáct florbalových nadějí rozdělených do šesti dvoučlenných skupin.

Nově budou moci dodržovat odstup mezi sebou pouze šest oproti předchozím deseti metrům, které byly stanoveny.