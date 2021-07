Viktorie LohniskáZdroj: Zdeněk Plachý

Při víkendovém motokrosovém mistrovství světa v Lokti se jel opět závod světového šampionátu žen. České barvy hájila ve startovním poli jediná zástupkyně, Viktorie Lohniská.

A ta si odbyla velkou premiéru. „Byla to moje první zkušenost s mistrovstvím světa a budu upřímná, bylo to od rána dost psychicky náročné. Myslím, že jsem to v hlavě úplně nezvládla,“ svěřuje se.

Pojďme ale postupně.

Tajný sen se povedlo splnit v dopolední rozjížďce. „Cíl byl se kvalifikovat, což se mi povedlo,“ usmívá se rodačka z Pardubic, která bydlí v nedalekých Holicích.

V sobotu odpoledne potom přišla velká chvíle, dva závody v seriálu mistrovství světa. Na start se postavila vedle nejlepších závodnic planety. „Minimálně polovinu holek jsem vůbec neznala,“ sděluje.

Nakonec přece jen prohodila pár slov s Elenou Kapsamer. „Ve druhé jízdě jsme měly lehký kontakt, tak jsem se jí potom ptala, jestli je v pořádku. Dotkly jsme se ve vzduchu na cílovém dvojáku, já to ustála, ona ne,“ přibližuje česká motokrosařka.

Viktorie Lohniská dojela ve čtyřicetičlenném startovním poli na 38. a 34. pozici. „První jízda byla naprosto šílená, jelo se mi fakt špatně. Druhá už byla lepší, trochu jsem se uvolnila, ale bohužel jsem kolem poloviny závodu šla z 29. místa k zemi,“ lituje.

Celkově je ale ze závodů nadšená. „Je to pro mě neskutečná zkušenost, za kterou jsem opravdu vděčná. Věřím, že pokud tuto možnost ještě někdy dostanu, bude to lepší. Hlavně chci moc poděkovat týmu MTX Racing, tátovi a celé rodině a všem sponzorům a samozřejmě divákům, atmoška byla výborná,“ vzkazuje.

Jaký byl světový šampionát v porovnání s „normálními“ závody? „Dost šílené (úsměv), ale zároveň to byl můj splněný sen. Jenom nejsem zvyklá na to, že tady se nikdo s nikým moc nemaže,“ pokračuje Viktorie Lohniská, kterou přivedl k motokrosu již v pěti letech její otec, také bývalý motokrosař.

Loketské serpentiny si „osahala“ již v minulosti. „Startovala jsem tady dvakrát v životě. Trať se mi celkem líbí, ale teď o víkendu to hodně klouzalo, což mi trochu vadilo. Ale podmínky jsou pro všechny stejné,“ říká sportovně.

Dosud bylo nejlepším umístěním Viktorie Lohniské 4. místo na Mezinárodním mistrovství České republiky žen. „Teď doufám, že se mi poštěstí posunout se až na bednu. Na posledních závodech v Rudniku k tomu moc nechybělo, bohužel jsem hned po startu upadla a z posledních pozic jsem dojela vteřinu za třetím místem,“ poukazuje.

Viktorie LohniskáZdroj: Zdeněk Plachý

Teď si dá talentovaná závodnice soutěžní oraz. „Pojedu akorát v sobotu trénovat a v neděli podpořit kluky z týmu do Dalečína. Další závod máme 7. srpna v Karlíně u Čejče,“ líčí.

Těsně před startem motokrosových závodů je vždy ve vzduchu cítit velmi zvláštní napětí. Má Viktorie Lohniská strach? „To mám,“ přiznává. „Obzvlášť na těchto závodech. Moje pocity před startem byly hodně smíšené. Vlastně celý den jsem byla hrozně nervózní a moc jsem se nedokázala uvolnit, ale to k takto velkým závodům, jako je mistrovství světa, asi patří. Určitě mi to pomohlo minimálně v tom, že si myslím, že odteď budu aspoň o trochu klidnější při mistrovství republiky,“ uzavírá sondu do své premiéry v elitním seriálu ženských motokrosařek.