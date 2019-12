V úvodním utkání turnaje si Češky poradily v bouřlivé atmosféře s reprezentací Švýcarska 35:30.

„Jsem ráda, že jsem tady. Možná bylo až nad moje očekávání, jak dobře jsem se cítila, a jsem ráda, že jsme vyhrály. Řekly jsme si, že se musíme v těchto zápasech zaměřit hlavně na obranu, což nám hlavně v prvním poločase moc nešlo. Myslím, že je to i tím, že je v týmu hodně nových hráček a nejsme na sebe tolik zvyklé. Ve druhém poločase jsme ale zlepšily agresivitu a myslím, že už to bylo lepší. I další zápasy ale budou boj. Musíme se opět soustředit na obranu. S Polskem to bude úplně jiný zápas, mají více střelkyň z dálky, Švýcarky hrály spíše jedna na jednu,“ řekla po utkání Helena Ryšánková, spojka české reprezentace.