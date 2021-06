Před třemi roky oprášili členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK tradici jarního a podzimního kilometru na ploché dráze. „S tím jarem to kvůli epidemii koronaviru sice nevyšlo, ale to nikomu nevadilo. Startovalo se individuálně. Čas se měřil pomocí čipu, který měl každý připevněný na ruce,“ přibližuje Josef Milota z mariánskolázeňského klubu orientačního běhu.

Svoje běžecké možnosti si přišly vyzkoušet tři desítky sportovců, z nichž nejmladšímu Lucii Pivcové bylo pouze pět let.

„Kdo přišel, určitě nelitoval. Na pískovém oválu padl totiž rekord. Ten časem 2 minuty a 43 vteřin vytvořil stříbrný z juniorského mistrovství České republiky v roce 2012 v závodu na 1500 metrů David Špindler. Rychlejší byl už jenom Ole Olsen z Dánska v sedmdesátých letech. Ten ale jezdil na motorce,“ přidává s úsměvem Milota.

O Špindlerův skalp se pak pokoušel ještě František Kováč z pořádajícího oddílu. „Špindlera sice neporazil, leč jeho 2:55 patří také k nejrychlejším v historii. Nejlepší ženský čas (3:47) předvedla Oliwia Tomczak sedmá v celkovém pořadí,“ poukazuje Josef Milota.

Zakladatel závodu Jan Fišák gratuluje Davidu ŠpindleroviZdroj: Luděk Bartoš

Jako poslední se do závodu přihlásil fotbalista Petr Kroupar. „Šel to ale takříkajíc „z voleje“. Na jeho vystoupení se přišla podívat početná klaka jeho příznivců. Kroupar vyrazil opravdu pěkně a nejméně do dvou třetin oválu to vypadalo na velmi dobrý čas,“ líčí Josef Milota.

Závěrečná dvoustovka a zvláště pak poslední metry, kdy při klopýtavém kroku hrozil několikrát i pád, však byly pro jmenovaného utrpením. „Někteří přihlížející se rychle dotazovali lékařského dozoru MUDr. Fišákové, zda má záchranářské auto opravdu ve výbavě dýchací přístroj a defibrilátor,“ popisuje Milota.

Nakonec vše dobře dopadlo. „Odvážného fotbalistu si pak od cíle odnesli kamarádi k přilehlé pivnici Pod Tribunou, kde se běžec dal trochu do kupy,“ pokračuje Josef Milota.

Pro úplnost dodejme, že se Kroupar s časem 4:23 zařadil na čtrnácté místo.