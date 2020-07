Dokázali uspět v silné konkurenci, do lázeňského města totiž zamířily bojovat o titul nohejbalisté ze všech koutů republiky, jmenovitě pak ze Vsetína, Žatce, Čelákovic, Čakovic, Šacungu, Holic, Plazů, Zruče-Sence, Chabařovic či Českého Brodu.

Celkem se sešlo v Doubí, tedy v nohejbalovém areálu SK Liapor Witte Karlovy Vary, který šampionát hostil, čtyřiadvacet dvojic z jedenácti klubů. Ty byly rozděleny do osmi tříčlenných skupin, kde se střetly systémem každý s každým na dva vítězné sety. Do vyřazovacích bojů pak postupovaly z každé skupiny nejlepší dva týmy. Karlovarský nohejbal reprezentovaly hned čtyři dvojice SK Liapor Witte Karlovy Vary, do play off postoupily pouze dvě z nich. A-tým Liaporu však skončil hned ve čtvrtfinále, když tvrdě narazil v souboji s čakovickým áčkem, které tímto vítězstvím začalo svou velkou jízdu, jež byla odměněna finálovou účastí, když v semifinále vystavilo stopku ještě vsetínskému A-týmu.

Dařilo se i céčku čakovické Avie, které taktéž předvádělo na karlovarských kurtech kvalitní nohejbal, který ho dovedl až do finále, když v semifinále vyřadil béčko karlovarského Liaporu.

V souboji o třetí příčku pak dosáhl na bronzové medaile A-tým Vsetína ve složení Jan Chalupa, Jakub Ftáčník, který porazil rezervu Liaporu, jež nastoupila ve složení Jakub Medek, Tomáš Bíbr, Michal Kokštein, 2:0 na sety. Na tu tak zbyla neoblíbená čtvrtá příčka.

Ve finále, které bylo čistě klubové, sice vyhrálo nad čakovickým A-týmem jeho céčko ve složení Jakub Chadim, Zdeněk Kalous první set, ale posléze favorizované áčko v obsazení Ondřej Pachman, Jiří Kalous dokázalo vyhrát následné dva sety a dosáhlo po zásluze na zlato. Ani céčko Čakovic však nemuselo nijak smutnit, když urvalo v lázních titul vicemistra republiky.

V rámci slavnostního vyhlášení pak byl vyhlášen nejlepším hráčem celého mistrovství čakovický Ondřej Pachman, který tak dal vystoupení Čakovičáků v lázeňském městě pověstnou třešničku na mistrovský dort.

49. mistrovství České republiky dvojic mužů

Osmifinále: NK CLIMAX Vsetín A – TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice B 2:1 (7:10, 10:8, 10:8), TJ Avia Čakovice B – TJ Sokol Holice A 1:2 (10:7, 9:10, 9:10), SK Liapor – Witte Karlovy Vary A – TJ Sokol Holice B 2:1 (10:1, 8:10, 10:7); TJ Avia Čakovice A – SK Liapor Witte Karlovy Vary C 2:0 (10:9, 10:6); SKN Žatec A – TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice C 2:1 (6:10, 10:7, 10:8), TJ Avia Čakovice C – TJ Plazy A 2:0 (10:8, 10:6), NK CLIMAX Vsetín B – SK Liapor Witte Karlovy Vary B 0:2 (6:10, 8:10), TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice A – Areál Club Zruč-Senec A 2:1 (8:10, 10:9, 10:9).

Čtvrtfinále: NK CLIMAX Vsetín A – TJ Sokol Holice A 2:0 (10:9, 10:5), SK Liapor Witte Karlovy Vary A – TJ Avia Čakovice A 0:2 (7:10, 8:10), SKN Žatec A – TJ Avia Čakovice C 1:2 (6:10, 10:6, 9:10), SK Liapor Witte Karlovy Vary B – TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice A 2:0 (10:7, 10:7).

Semifinále: NK CLIMAX Vsetín A – TJ Avia Čakovice A 0:2 (7:10, 7:10), TJ Avia Čakovice C – SK Liapor Witte Karlovy Vary B 2:1 (10:7, 9:10, 10:9).

O třetí místo: NK CLIMAX Vsetín A – SK Liapor Witte Karlovy Vary B 2:0 (10:7, 10:6).

O první místo: TJ Avia Čakovice A – TJ Avia Čakovice C 2:1 (9:10, 10:7, 10:9).

Konečné pořadí: 1. TJ Avia Čakovice A, 2. TJ Avia Čakovice C, 3. NK CLIMAX Vsetín A, 4. Witte Karlovy Vary B.