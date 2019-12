Na programu byl 8. ročník běžeckého závodu do vrchu Lesný, což je nejvyšší bod Slavkovského lesa (983 m n. m.).

Před objektivem kamery regionální televize se za sychravého a mlhavého počasí vydalo na sedm kilometrů dlouhou trať 47 běžců z různých míst Karlovarského kraje.

Vzhledem k tomu, že se start nalézal ve výšce 582 m n. m., se překonávalo čtyřsetmetrové převýšení. Výhodou tohoto závodu je, že se v podstatě nedá zabloudit. Běží se totiž pořád do kopce. „Běžíš z kopce, běžíš špatně!“ zní každoroční rada ředitele závodu a také aktivního účastníka Jiřího Blažka z pořádajícího oddílu Ski Nordic Mariánské Lázně.

Po úvodu v parkových pěšinách se běžci dostali do Lázní Kynžvart, kde je v Komenského ulici pokaždé čeká nejprudší, asi stometrové stoupání. Pak už se běží serpentinami směrem na Lazy až do místa zvaného Vysoké sedlo. Tam se asfaltový podklad mění na zpevněnou lesní pěšinu. Do cíle zbývá v tu chvíli už jen jeden kilometr, ale také ještě osmdesát výškových metrů. Tam se ukazuje, komu ještě zbyly síly na závěrečný atak.

Nejrychleji se na Lesný dostal Michal Oplt. V cíli mu naměřili 30 minut a 30 sekund. O další dva medailové posty se podělili David Špindler (31:38) a Robin Šemotl (31:47).

V ženách zvítězila celkově 25. Lenka Valdmanová (41:23) před Martinou Chytrou (43:27) a Marií Lillovou (45:22). Ceny vítězům předával Zdeněk Dubravčík – historicky nejlepší atlet-běžec Mariánskolázeňska.

Nečekaným divákem závodu byl letos jeden návštěvník z dalekého Japonska, který přihlížel startu i cíli závodu, vše si fotil na mobil a určitě něco zajímavého psal i do vrcholové knihy.

Výsledky ostatních kategorií: muži nad 40 let – 1. Michal Urbánek (36:53), 2. Ondřej Postránský (37:10), 3. Jan Postránský (37:27), muži nad 50 let – 1. Libor Černý (38:05), 2. Jiří Blažek (40:04), 3. Petr Novák (45:08), muži nad 60 let – 1. Josef Milota (39:43), 2. Karel Pilař (42:28), 3. Milan Rejcha (48:03).