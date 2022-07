Na trasu pod patronací hlavního partnera Dr. Max vyběhlo 162 mláďat, která se poprala o stupně vítězů na tratích od 100 metrů do 1 kilometru.

Téměř pět kilometrů dlouhý charitativní PVZP FénixRun si na místě užilo 142 běžců a dalších 126 virtuálně. Poslední krátkou a dlouhou trasu si pak náležitě užilo celkem 728 lesníků. Radost i nostalgie ovládly cílový prostor a umocnily atmosféru závodu. Kapitola Slavkovský les je tedy uzavřena, o čem bude psát ta nová? To je zatím tajemstvím.

Dětské radosti není nikdy dost. Nechybí jí totiž spontaneita a upřímnost. A tak ta nejmladší smečka rozběhla závodní den ve velkém stylu, o stupně vítězů se bojovalo do posledních metrů.

Na dětské hrdiny a skvělou atmosféru navázal v pravé poledne charitativní běh PVZP FénixRun, kde se pohybem hlavně pomáhá.

A to v každém věku, v jakékoliv kondici. Nejen fandit, ale hlavně přispět nemalou částkou mohli lesní parťáci rodině handicapovaného Fanouška a spolku Nové háro, který vyrábí paruky z pravých vlasů pro onkologicky nemocné pacienty do věku 26 let.

Po obědě už se běželo o bednu. Trasu na 11 km zvládl nejrychleji v čase 00:41:46 Tomáš Brzobohatý, který ve finiši přesprintoval soka Lukáše Prouzu. Atmosféru Běhej lesy ale podtrhlo přátelské gesto v cíli mezi oběma běžci.

Mezi ženami kralovala Jana Vojáková, která neměla mezi dámskou lesní smečkou konkurenci a na vítězného Tomáše ztratila jen kolem dvou minut.

Nejdelší slavkovská distance na 24 km budila respekt, ten si ale k srdci nebrali Michal Oplt a Tereza Vondráčková, kteří své kategorie ovládli s úsměvem na tváři v cílové rovince. Před jejich časy 1:29:28 a 1:44:52 smekáme všechny lovecké kloboučky.

Slavkovský les si za 5 let získal stovky lesních srdcí, a to především díky své specifické lokalitě bez telefonního i internetového signálu. V lesní partě proslul jako oáza klidu v okouzlující přírodě. Letošním závodem se tedy s Kladskou definitivně loučíme.

Ale není důvod smutnit, jednoduše aby něco nového (a krásného) mohlo začít, něco jiného (i když hezkého) musí skončit. Derniéru Slavkovského lesa jsme si společně užili naplno, a snad úplně poprvé bez deště! Zkrátka rozlučka, jak má být. Děkujeme, parťáci!

A jaká je další zastávka? Rozhodně to bude bomba! V sobotu 16. července vás zveme do Brd, kde si v místním CHKO zaběhnete panenskou přírodou v okolí hlubokých luhů a hájů.

Po 70 let byla oblast pro veřejnost uzavřena, ale letos už posedmé se touto unikátní lokalitou proběhneme společně. Tak lesu zdar, smečko!

