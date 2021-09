Výsledky

Muži: 1. Filip Tlamka 1:00:57, 2. David Eliáš +27, 3. David Korous +58

Junioři: 1. Filip Tlamka 1:00:57, 2. Lukáš Juránek +2:19, 3. Jakub Marek +2:48

Dorostenci: 1. David Eliáš 1:01:24, 2. David Korous +30, 3. Jakub Homola +1:31

Ženy: 1. Heidi Juránková 1:08:53, 2. Dana Přikrylová +11, 3. Kateřina Mičková +18

Juniorky: 1. Heidi Juránková 1:08:53, 2. Dana Přikrylová +11, 3. Alena Srogoňová +2:35

Dorostenky: 1. Kateřina Mičková 1:09:11, 2. Kateřina Hadravová +1:42, 3. Emma Ryšávková +4:36

Karlovarský závod se uskutečnil jako předposlední díl Českého poháru, při kterém ale mohli účastníci sbírat body jen v rámci svých věkových kategorií. Závodilo se ovšem i o dorostenecké a juniorské tituly.

Závodní pole s více než 230 triatlonisty rozdělili pořadatelé do dvou startovních vln, aby si závod vedoucí nejhezčími místy lázeňského centra maximálně užili. Plavecká část (700 m) se odehrála ve volnočasovém areálu Rolava, odkud se závodníci na kolech (20 km) vydali do historického centra, kde absolvovali tři okruhy s náročným výjezdem přes Zámecký vrch. Běh (5 km) je pak zavedl na druhou stranu Karlových Varů k Císařským lázním.

Poklidné lázeňské centrum Karlových Varů opět ožilo triatlonem. V sobotu 11. září se tu konal Český pohár v olympijském triatlonu.Zdroj: Daniel SeifertPo doběhu první startovní vlny byli nejrychlejší Filip Michálek s Michaelou Štěrbovou. Ovšem jen do chvíle, než do cíle doběhli první triatlonisté z druhé vlny. Těmi byli junioři a dorostenci závodící o české tituly, které nezastavil ani déšť, který jim na rozdíl od první vlny komplikoval závod.

Mezi ženami ve druhé vlně šla jako první z vody Kateřina Mičková, kterou ale brzy dojely další české reprezentantky. Mezi nimi i Heidi Juránková: „Cyklistika mě stála docela hodně sil, protože mám karbonové ráfky a čelisťové brzdy, takže jsem z kopce jela do zatáček pomaličku a opatrně. Na rovinách a v kopcích jsem musela holky dojíždět. Do běhu jsme pak šly společně, ale nechtěla jsem nechat rozhodnutí do sprintu, tak jsem ve druhém okruhu holkám nastoupila a udržela to do cíle,“ popsala Juránková, za kterou si pro stříbro doběhla Dana Přikrylová a pro bronz Kateřina Mičková, která tak zároveň získala dorostenecký titul.

Pro Juránkovou se jednalo o speciální vítězství: „Jsem strašně šťastná! Nejenže to je pro mě první pohárové vítězství i v součtu se ženami, ale zároveň to pro mě byl poslední juniorský závod v životě a navíc ještě v Karlových Varech, kde jsem doma. Podél celé trati jsem měla strašně moc fanoušků,“ smála se.

Mezi juniory šel první z vody Jakub Marek, jen pár vteřin za ním ale vbíhala do depa skupina dalších českých reprezentantů. Na kole tak zpočátku jeli společně. „Klukům se ale nechtělo moc jet, tak jsem to zkusil sám. Po chvíli se ke mně docvakli David Eliáš s Davidem Korousem a jeli jsme společně. Z druhého depa jsem pak vybíhal druhý s přibližně desetivteřinovou ztrátou, ale rychle jsem se dostal na první místo a udržel ho,“ popsal svůj vítězný závod Filip Tlamka.

Poklidné lázeňské centrum Karlových Varů opět ožilo triatlonem. V sobotu 11. září se tu konal Český pohár v olympijském triatlonu.Zdroj: Daniel SeifertTaké pro brněnského juniora se jedná o první pohárové vítězství v životě v součtu s mužskou kategorií. Druhá příčka patří Davidu Eliášovi, který si díky tomu odváží z Karlových Varů, dorostenecký titul. Třetí byl další dorostenec David Korous.

Už zítra program v lázeňském centru pokračuje. CITY TRIATHLON Karlovy Vary vyvrcholí závody Světového poháru. Závod mužů startuje v 10 hodin, závod žen v 15 hodin. Oba můžete v přímém přenosu sledovat na ČT Sport.

Michal Včeliš