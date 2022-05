„Doufal jsem, že by to takhle nějak mohlo vyjít. Fakt jsem si to užil, byla tady parádní atmosféra. Spousta diváků, kteří mě hnali dopředu. To město tím dneska žilo,“ radoval se Pavlišta. „V tohle jsem vůbec nevěřila. Od maratonu jsem dva týdny skoro neběhala, takže jsem do toho šla s tím, že nevím, co od sebe mohu očekávat, že budu ráda, když doběhnu,“ jásala Pastorová.

Neopakovatelné kulisy lázeňského města patřícího na seznam světového dědictví UNESCO okouzlily 4500 domácích i zahraničích běžců. „Z prvních ohlasů je patrné, že jsme lidem opět nabídli nezapomenutelný sportovní zážitek,“ řekl manažer regionálních závodů RunCzech Igor Murko.

Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary odstartoval z nábřeží Osvobození. Malebná trasa vedoucí podél řeky Teplá, lázeňskou kolonádou nebo kolem světoznámých hotelů Thermal a Pupp nejlépe sedla Vítu Pavlištovi. Zvítězil v čase 1:08:16. Zraněná noha, která ho v poslední době brzdila, se tentokrát neozvala.

„Noha byla dobrá, ale měl jsem nějaké střevní problémy. Naštěstí je všechno zažehnáno,“ usmíval se Pavlišta, jehož krom triumfu potěšili také fanoušci. „Po tom loňském ročníku, kdy bylo znát, že se lidé kvůli covidu bojí a nechodili na závody, tak to dnes bylo zase jako za starých časů. Běhání znovu ožívá. Bylo to skvělý,“ popsal Pavlišta, za nímž doběhli Jan Kohut (1:09:42) a Američan Sean McAneny (1:11:36).

Mezi ženami se překvapivě nejvíc dařilo Petře Pastorové. Pomyslné zlato si zajistila časem 1:17:41. O minutu a tři vteřiny později doběhla do cíle Renata Pavlíčková, až třetí skončila favorizovaná Eva Vrabcová-Nývltová (1:19:53). I Pastorová si pochvalovala hlasité fandění diváků. „Když na mě lidé volali jménem, dodávalo mi to neuvěřitelnou energii. Jsem ráda, že se to vše po covidu zase vrátilo,“ prohlásila vítězka.

Nebylo to však jen o nejrychlejších časech, ale hlavně o příjemném požitku z běhání. Ten si odnesl například také světoznámý akrobatický letec Petr Kopfstein. „Zažít takovou atmosféru, která tady panuje, je neopakovatelné. Každý z Varů a okolí by to měl minimálně jednou vyzkoušet,“ popsal karlovarský rodák. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary si nenechal ujít ani hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Je to událost, která je dnes součástí značky Karlových Varů. Je pro nás obrovská prestiž, že tu máme takovýto pětihvězdičkový závod. Přidaných hodnot, které z něj plynou, je strašně moc. Nevidím tu vůbec žádná negativa, je to jednoznačně win-win akce,“ sdělil Kulhánek.

Běžci se kromě klasického půlmaratonu mohli účastnit také štafety, 2Runu nebo do dm rodinného běhu. „Myslím, že si každý mohl užít to, co je mu nejbližší. Už teď se těším na příští rok, kdy oslavíme desátý ročník,“ dodal prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Série regionálních závodů se nyní přesouvá na jih. Už 4. června se koná Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. Registrovat do závodu se je možné na stránkách RunCzech.com.