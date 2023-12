Další porci náročných zápasů mají před sebou volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Během prosince jich absolvují celkem osm. Tři z nich mají již za sebou, dalších pět před sebou. „Zápasů je mnoho, ale my jsme profesionálové a mimo zápasové dny se staráme o regeneraci a děláme vše pro to, abychom náročný program zvládli,“ vysvětloval smečař Varů Jakub Ihnát.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: cev.eu

Ve čtvrtek 14. prosince čeká Karlovarsko vystoupení v CEV Cupu, ve kterém se představí v Turecku, kde ho bude hostit Arkas Izmir. „Izmir je vynikající tým, přestože je v turecké lize ve středu tabulky, tak se jedná o kvalitní tým. Určitě nás nečeká nic lehkého,“ je si vědom slovenský reprezentant, že Vary čeká turecké peklo.

A ví, o čem mluví. V dresu tureckého soupeře ,se to hemží zkušenými volejbalisty. „Určitě se budou domácí hráči spoléhat na svou největší oporu a legendu světového volejbalu Grozera,“ vyzdvihl Ihnát volejbalový um Györgyho Grozera, který patří ke klíčovým hráčům Arkasu. Navíc duel bude doprovázet třaskavá atmosféra, o kterou se domácí fanoušci zcela jistě postarají.

„Výhoda to určitě bude pro Arkas, ale na druhou stranu, to bude živý zápas se spoustou emocí, a to je rozhodně lepší než hrát v prázdné hale, takže já osobně mám takovou napjatou atmosféru rád,“ prozradil Ihnát. Poté se Vary představí v rámci extraligy v Ústí nad Labem. „I přes nabitý program si do Ústí chceme jet pro plný počet bodů,“ nastínil cíle Karlovarska, se kterými do Ústeckého kraje zamíří Ihnát.

Pak bude v rychlém sledu následovat odveta CEV Cupu, kdy Karlovy Vary budou hostit turecký výběr. A právě na fanoušky a jejich podporu, budou volejbalisté z lázní hodně spoléhat. „Naši fanoušci jsou skvělí a tentokrát se mohou přijít podívat i na již zmiňovanou obrovskou hvězdu, takže všechny zvu do haly,“ vzkazuje fanouškům Ihnát.

