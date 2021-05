Klub ze západu Čech, který přišel loni o možnost porvat se o mistrovský titul, když musel vzít zavděk alespoň triumfem v základní části, si to v právě skončené extraligové sezoně plně vynahradil. Za volejbalovou sezonou udělal zlatou, mistrovskou, tečku, i přesto, že musel bojovat navíc s pandemií koronaviru.

Jak hodnotí úspěšnou sezonu v podání svého klubu prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný, to vám exkluzivně přinášíme v rozhovoru pro Deník.

Máte za sebou náročnou sezonu, ve které jste brali stříbro v Českém poháru a k tomu přidali zlato v extralize, panuje tedy v klubu spokojenost?

Za vedení klubu určitě panuje naprostá spokojenost, co více si přát. I když jsme chtěli urvat jedno vítězství v Lize mistrů, dvakrát k tomu bylo hodně blízko, ale jsme spokojeni s výkony, jakými se tým v prestižní soutěži prezentoval, ale na druhou stranu titul přebil vše.

Vraťme se však na začátek sezony, která opět byla poznamenána pandemií koronaviru, jež citelně ovlivnila chod klubu, ať už po sportovní, tak i finanční stránce…

Začátek byl hodně složitý, ne kvůli tomu, co kolik stojí peněz, ale hlavně kvůli té nevědomosti, že jsme absolutně nevěděli, co se bude dít. Když A-týmu byla přerušena soutěž, musel se připravovat kvůli restrikcím měsíc v Německu, navíc mládež pak přišla o volejbal na celý rok. Úplně mě zarazila nepřipravenost na tuto situaci v podání české vlády a Ministerstva zdravotnictví.

S náročnými podmínkami, během kterých se mohla nejen extraliga dohrát, jste se ale nakonec vypořádali nad očekávání dobře…

Jestli nás tahle sezona a konec té předchozí něco naučily, tak to byla velká flexibilita nejen A-týmu, ale celého klubu, který se uměl přizpůsobovat měnícím se opatřením velice rychle. Jediné, co mě velmi mrzí, je to, jak Česká republika zazdila mládež a její sportování, to je ostuda.

Aby toho nebylo málo, tak jste museli během sezony řešit náhradu za zraněného nahrávače Lukáše Ticháčka. Jak těžké bylo narychlo sehnat adekvátní náhradu?

Sehnali jsme ji během čtrnácti dní. Museli jsme samozřejmě nějakým způsobem zajistit financování, protože Wessel Keemink, který přišel, nebyl úplně levný. Naštěstí výborně zapadl a prokázal své velké volejbalové kvality. Pro nás to byl velmi dobrý obchod, proto mohu potvrdit, že v Karlovarsku zůstane i v další sezoně.

V Lize mistrů, ve které jste se představili podruhé ve své klubové historii, jste si splnili vesměs všechny vytyčené cíle. Jak jste byl spokojený s výkonem týmu na mezinárodní scéně?

My jsme měli v Lize mistrů cíl, vyhrát jedno utkání, to se nám nepodařilo. Samozřejmě se nám jedno vítězství připsalo kvůli skrečování německého VfB Friedrichshafen, což ale pro mě není vítězství. Nicméně jsme na druhou stranu hráli velmi dobrý volejbal. Hra z naší strany byla atraktivní, což mě těší, proto to beru jako dobrý počin.

Následně jste premiérově hostili Final Four Českého poháru, ve kterém jste nestačili až ve finále na Liberec…

Kvůli tomu, že jsme nemohli pořádat domácí zápasy v rámci Ligy mistrů, tak vůči našemu generálnímu partnerovi, Skupině ČEZ, jsme měli určité povinnosti a ty jsme splnili právě při pořádání Českého poháru, kde byl prezentován. Co se týče zápasů, tak neříkám, že jsme si nebrousili zuby na vítěznou trofej, ale samozřejmě každý chtěl vyhrát. Bohužel finále se nám nepovedlo, Liberec byl prostě lepší. Tak to ve sportu bývá a já jsem strašně rád, že jsme si z toho vzali ponaučení do finále extraligy.

Posléze jste splnili svůj první cíl, čímž bylo vyhrát základní část UNIQA extraligy, což se vám povedlo, o jeden set před Jihostrojem…

Vítězství v základní části je velmi důležité, což se nakonec ukázalo jako rozhodující i v tom pátém finálovém zápase. Já bych se chtěl od příští sezony pokusit, aby byl udělován i pohár pro vítěze základní části, protože ligový titul je hlavně o play-off, ale právě základní část je také hodně důležitá.

Tým jste doplnili před rozhodující fází o brněnského Římala. Bylo doplnění kádru před finální fází důležité?

My jsme během sezony museli propustit druhého univerzála, kterého jsme měli, jelikož nezapadl do týmu. Daniel Římal pro nás byl adekvátní variantou, i když v podstatně to je stejný hráč jako další náš univerzál Patrik Indra. Nicméně jsme se nakonec pro něho rozhodli a on neskutečně zapadl do týmu jak po stránce lidské, tak i té tréninkové. Navíc nám v některých zápasech hodně pomohl, takže za mě dobré rozhodnutí.

Vyřazovací částí jste prošli až do finále, když jste v sérii hrané na tři vítězné zápasy vedli 2:0 nad Českými Budějovicemi, se kterými jste však nakonec museli bojovat o mistrovský titul až do rozhodujícího pátého duelu…

Ve čtvrtfinále s Kladnem jsme sice vyhráli 3:0 na zápasy, ale i přesto kladenští volejbalisté odehráli velmi dobré tři zápasy. V semifinále nás zaskočili na jejich palubovce Lvi Praha, kteří potvrdili svou stoupající tendenci a chuť. Bylo na nich vidět, že na sobě pracují a jdou nahoru, což pro nás bude v příští sezoně hodně nebezpečný soupeř. Ve finále České Budějovice ukázaly, že jsou týmem, který se nikdy nevzdá, a v ničem, když dokázaly srovnat nepříznivou sérii z 0:2 na 2:2 na zápasy. I když měly i trochu štěstí v tom třetím zápase, zase my jsme ho měli v tom pátém, kdy jsme vedli 2:1 na sety a prohrávali ve třetím setu 15:18 a podařilo se nám to otočit. To štěstí také trochu rozhoduje a tentokrát stálo na naší straně, jsme mistři republiky.

Výborný stratég a trenér Jiří Novák poskládal velmi dobrý tým, který tvoří až na výjimky mladí hráči, což je velkým příslibem do budoucna, souhlasíte?

Trenér před sezonou poskládal tým společně s Ondřejem Hudečkem, trochu se mnou a Janem Merunou. Právě on si však trval na těch hráčích, kteří přišli, i když jsem byl někdy tvrdě proti, jelikož to není se mnou, ale ani i s ním lehké. Vyvíjel jsem na něj tlak, všechno ustál, zejména svou trpělivostí a pracovitostí s mladými hráči. Zejména oni by měli být jemu i klubu vděčni za to, že jim dal tu příležitost a udělal z nich mistry republiky. Na druhou stranu jsem rád, že tito hráči u nás zůstávají a budou tvořit kostru týmu pro další volejbalové sezony. I když určitě pomýšlí na zahraničí, jsme rádi, že jsme je u nás udrželi.

Po skončení sezony však překvapivě opouští karlovarské řady Zdeněk Sklenář, Marcel Lux a Lukáš Ticháček…

Odchody nejsou překvapivé, my jsme o nich věděli. Marcela Luxe jsme chtěli udržet, nakonec zvolil jinou variantu, která dříve nebo později vyplave na povrch. Poděkoval bych mu za ty dva roky, které opravdu odmakal, a pomohl týmu i v play-off, když navíc odehrál fantastické zápasy v Lize mistrů. Když jsme brali Zdeňka Sklenáře, který v klubu působil čtyři sezony a dvakrát slavil mistrovský titul, tak jsem si myslel, že to budou jen čísla, byla, ale k tomu přidal obrovské srdce, což klub vždycky potřebuje. V tomto ohledu jsme hodně neradi, že nás opouští, snad se nám co nejdříve vrátí. Lukáš Ticháček, který se vrací do Polska, to je pro mě srdeční záležitost. Byl bych rád, kdyby u nás zůstal další dva tři roky a začlenil se například do chodu klubu, ale rozhodl se, že chce hrát i nadále v tom topu. Takže v jeho další kariéře mu přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví a děkuji mu za všechno, co pro klub udělal, a doufám, že se naše cesty opět jednou zkříží.

Naopak do týmu zamířili z Kladna Adam Zajíček a Ostravy Jakub Ihnát. Co si od jejich služeb slibujete?

Za sebe musím říct, že v tomto ohledu jsem opět poslechl svého trenéra, který si oba hráče prosadil, a já to respektuji. Jsem rád, že tu Adam i Jakub budou, doufáme, že přinesou týmu, co se od nich očekává. Oba to jsou velmi kvalitní hráči a doufám, že do týmu zapadnou, jelikož o to mi jde vždy nejvíce.

Chystáte ještě nějaké změny v kádru, nebo je posílení týmu již uzavřené?

Tým je v tomto složení momentálně uzavřený.

Karlovarsko má silné zastoupení i v české reprezentaci, od trenéra Nováka až po univerzála Patrika Indru. Je to pro Karlovarsko závazek do dalších let?

My jako klub a já jako člověk jsme vždycky chtěli, aby hráči reprezentovali, protože reprezentaci beru v podání profesionálního sportovce jako nejvyšší metu. Já tak byl vychovaný, proto k tomu nabádám jak své hráče v klubu, tak svoje klienty v agentuře, vždycky to tak bude.

Karlovarsko však není jen o mužích, ale také o mládeži, jak náročné pro vás bude po roční odmlce navrátit děti zpět ke sportu, respektive do tréninkového procesu?

Naše mládež je teď zastíněná úspěchem našeho A-týmu a také tím, že v době covidové kvůli naší vládě pořádně nevíme, co se může a nemůže. Měli jsme před covidem připravenou spoustu projektů, ale bohužel z nich sešlo. V současné době máme nachystané pro děti dva beachvolejbalové víkendy a dva volejbalové kempy, takže doufáme, že se vše opět rozjede. Znovu apeluji, že nic z toho nebude možné udělat, pokud se Ministerstvo zdravotnictví a vláda nezačnou chovat normálně. Chceme výjimky, všichni chceme, aby děti mohly sportovat, jelikož sport ty lidi nezabíjí, ale podporuje imunitu.

Mohou se tedy zájemci ještě přihlásit na vaše volejbalové kempy či nově pak na beachvolejbalové víkendy, které jste pro děti přichystali?

Ano, stále se mohou přihlásit na našich webových stránkách www.vk-karlovarsko.cz. První turnus beachvolejbalového víkendu se uskuteční od 11. do 13. června, druhý pak od 25. do 27. června. Volejbalový kemp pak bude na pořadu v lázních od 19. do 23. července a 2. až 6. srpna.

Po menší přestávce vás čeká další sezona, ve které budete obhajovat titul, což vás pasuje do role favorita…

Na to vůbec nemyslíme, chceme si teď užít aspoň chvilku klidu.