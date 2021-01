Úspěšně. Tentokrát dosáhli hráči ze západu Čech na cenný skalp, když urvali v domácím prostředí výhru 3:1 na sety nad Českými Budějovicemi. „Zápas s Českými Budějovicemi má vždy speciální náboj, když je to určitým způsobem derby a hraje se o nejvyšší příčky, takže nechtěli jsme nic podcenit,“ připomněl týdenní přípravu na soupeře z jihu Čech smečař Karlovarska Marcel Lux.

A právě poctivá příprava se Varákům nadmíru vyplatila, když se po výhře navrátili zpět do čela extraligové tabulky. „Jsme rádi za velmi cenné tři body, koneckonců nás tento zisk dostal na první místo,“ narážel Lux na návrat na volejbalový trůn.

„Myslím si, že jsme podali velmi kvalitní výkon s malým množstvím chyb nejen na servisu, ale také v útoku a na přihrávce,“ podotkl ještě k důležité výhře nad výběrem Českých Budějovic, které Karlovarsko vystřídalo na čele tabulky, slovenský zabiják v trikotu Karlovarska. K tomu během náročného víkendu přidaly Karlovy Vary druhou výhru, jež spadala do kategorie povinných, když uspěly na palubovce Příbrami, kde vyhrály 3:0 na sety.

„Do Příbrami jsme jeli s jasným cílem, získat tři body, a i když druhá utkání jsou vždy náročnější, tak se nám to podařilo, takže jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body,“ pochvaloval si další tříbodový zisk Lux. Karlovarsko si navíc během víkendu připsalo na účet jeden velký návrat, když se po zranění navrátil do sestavy kapitán Lukáš Ticháček.

„Lukáš je velkou osobností jak na palubovce, tak i mimo ni. Určitě jsme rádi, že začal s námi pomalu chodit na zápasy,a už je asi dokonce stoprocentně fit, takže může nastoupit, za což jsme velmi rádi a je to pro nás velké plus, jelikož nám může velmi pomoct,“ vítá návrat svého kapitána zpět do extraligového kolotoče Lux.

Třetí náročný víkend pak mají Západočeši před sebou, když je opět čeká dvojutkání, tentokrát se dvakrát střetnou s pražskými Lvy. „Před námi je jedno z nejnáročnějších dvojutkání, která jsme prozatím hráli, když neberu v potaz Ligu mistrů. Ale věřím, že pokud navážeme na výkony proti Českým Budějovicím a některé pasáže ze souboje z Příbramí, tak můžeme dosáhnout na šest bodů,“ upozorňoval Lux.

První duel odehrají v domácím prostředí, tedy v hale míčových sportů, již dnes, v pátek 22. ledna, od 18 hodin. Budou v něm usilovat o udržení domácí neporazitelnosti. Ke druhému duelu pak zamíří Varáci o den později, tedy v sobotu 23. ledna, do hlavního města, kde se střetnou se Lvy v 19 hodin.

„Samozřejmě, bylo by dobré dosáhnout na šest bodů a potvrdit tím naše první místo. Ale nebude to jednoduché, jelikož Praha není slabý soupeř, naopak má kvalitní hráče na všech postech,“ varoval před silou soupeře slovenský volejbalista.

Karlovarsko si prozatím užívá vítěznou jízdu a tu bude chtít protáhnout i po tomto víkendu. „Věřím, že jsme v dobré formě, vezeme se na dobré vlně, tak vím, že to potvrdíme,“ myslí si Lux a závěrem dodává: „Důležité bude podat velmi koncentrovaný výkon a hlavně bojovat.“