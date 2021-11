Některé opory z předchozích šampionátů budou z různých důvodů chybět – bývalou kapitánku Ivetu Korešovou a Hanu Kvášovou nepustí na dlouhý sraz mateřské povinnosti, Šárka Frančíková (dříve Marčíková – pozn. aut.) zase nedostala neplacené volno v zaměstnání.

Jiné zase hodlá trenér Jan Bašný v úvodu společné přípravy malinko pošetřit. „Některé holky mají za sebou náročný podzim v klubech, protože hrály nejen ligu, ale i pohárová utkání,“ zdůvodnil kouč národního týmu svůj záměr.

V jeho nominaci nechybí ani odchovankyně plzeňské házené a tradiční opory Markéta Jeřábková s Dominikovou Zachovou, z mladší generace pak Julie Franková nebo Kristýna Königová z Lázní Kynžvart.

V každém případě dál probíhá omlazování národního týmu házenkářek. „Nominace je otevřená. Nově tvořící se tým má před sebou budoucnost a doufám, že v Chebu i na následném mistrovství ukáže kvalitu,“ přál si Jan Bašný na startu závěrečného kempu. „Na postech pivota a střední spojky budeme mít nové hráčky,“ doplnil.

V závěru týdne tady sehrají jeho svěřenkyně přípravný turnaj O štít města Chebu 2021, v němž se postupně střetnou se Švýcarskem, záložním týmem Norska a Islandem. „I když dva z těchto soupeřů na mistrovství světa nebudou, svoji kvalitu mají,“ pochvaloval si Bašný výběr soupeřek v závěrečné fázi přípravy.

Vzhledem k tomu, že tým bude pohromadě téměř měsíc hodlá na turnaji postavit každou z hráček jen do dvou zápasů. „Potřebuji, aby se kádr sehrál v co největším počtu, protože na šampionátu budeme hrát minimálně šest zápasů a to nelze zvládnout bez zapojení většiny. V různých sestavách navíc potřebujeme otestovat styl hry, který chceme hrát ve Španělsku,“ vysvětloval trenér Bašný tento krok.

Komplikací je i absence Korešové s Frančíkovou, které nastupovali v obranném systému 1-5 na postu vysunuté hráčky. „Musíme zapracovat nové hráčky. Nemáme na přípravu bohužel dlouhou dobu, ale uděláme maximum,“ doplnil kouč české reprezentace.

Po turnaji v Chebu určí konečnou nominaci na šampionát, která bude mít 18 hráček včetně tří gólmanek. Na mistrovství světa jich může nastoupit šestnáct z nich. Zdá se tedy, že jedinou jistotu mají všechny tři nominované brankářky, dlouholetá jednička Lucie Satrapová už sice po zranění kolena začala trénovat, ale do zápasu ještě nezasáhla. „Ale pokud by nastala komplikace, Lucka by nejspíš byla schopná odjet,“ naznačil Jan Bašný.

Souběžně s tím se bude hrát v Chebu a Lázních Kynžvartu turnaj juniorských výběrů stejných zemí, Češky pod vedením trenéra Dušana rozbijí tréninkový kemp v Mariánských Lázních. „Z tohoto pohledu je to výborné, protože uvidíme v plné zátěži i naše juniorky,“ dodal hlavní trenér národního týmu.

Nominace pro přípravný kemp

Brankářky: Kudláčková (Dijon Handball, Fr.), Mučková (Poruba), Řezáčová (DHC Plzeň).

Levé spojky: Jeřábková (Vipers Kristiansand, Nor.), Šustková (Dunaújvárosi, Maď.), Cholevová (Most).

Střední spojky: Franková (Slavia Praha), Kordovská (Blomberg Lippe, Něm.), Maňáková, Mikulášková (obě Most).

Pravé spojky: Hurychová (Saint Amand les Eaux, Fr.), Kovářová (Kastamonu, Tur.), Polášková (Poruba).

Levá křídla: Malá (Bietigheim, Něm), Stříšková (Most), Königová (Lázně Kynžvart).

Pivotky: Andrýsková, Holanová (obě Most), Stellnerová (Písek).

Pravá křídla: Knedlíková (Vipers Kristiansand, Nor.), Zachová (Thüringer, Něm.).

Program

Čtvrtek 25. listopadu

18.00 Island – Norsko

20.00 Česká republika – Švýcarsko

Pátek 26. listopadu

18.00 Norsko – Česká republika

20.00 Švýcarsko – Island

Sobota 27. listopadu

12.00 Norsko – Švýcarsko

14.00 Česká republika - Island