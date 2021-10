Důvod? Po nezaviněné dopravní nehodě to nevypadlo s jeho sportovními vyhlídkami vůbec dobře. „Měsíc jsem byl připoután na lůžko v nemocnici a poté jsem byl dva měsíce v domácí péči s omezeným pohybem a vůbec jsem nevěděl, jestli se ke kulturistice a normálnímu životu vůbec vrátím,“ vrací se v čase k nepříjemné události Lukáš Veitl.

Ten však v pravý čas prokázal srdce bojovníka, když se i díky podpoře své rodiny a fanoušků na instagramu navrátil zpět. „Všechno bylo hlavně o hlavě, když jsem se po prvním měsíci poprvé postavil a učil se opět chodit. Další dva měsíce jsem se musel pohybovat pouze s korzetem, takže to bylo psychicky hodně náročné,“ přiznává Veitl.

Vše však překonal a navrátil se zpět. A cíle neměl vůbec skromné. „Jedním z cílů bylo umístit se co nejlépe na mistrovství Evropy v naturální kulturistice v kategorii Mens physique ve Francii,“ vzpomíná.

„K tomu jsem chtěl uspět i ve finále prestižní soutěže Muž roku ČR 2020,“ připojuje. Jenže do návratu, který měl Veitl jako hrom, bez milosti zasáhl covid, který rušil jednu akci za druhou.

„Bohužel covid vše zhatil,“ zklamaně říká ke zrušeným soutěžím, které měl v plánu. „Evropa se úplně zrušila, Muž roku se pak přesunul na prosinec,“ vysvětluje Veitl.

Malou, avšak velmi cennou náplastí mu tak po návratu na soutěžní pódia byla Cena prezidenta Muže roku, kterou získal.

Tato cena mu také zaručuje účast na světové soutěži modelingu v Dominikánské republice, která mu otevírá dveře do modelingového světa.

„Pro mě to byla velká výzva, rád bych propojil modeling se zdravým životním stylem, jelikož tyto dvě disciplíny jsou si více podobné, než se na první pohled zdá. A proto také možné vítězství by nebylo velkým úspěchem pouze pro mě, ale pro celou Českou republiku,“ pochvaluje si úspěšnou premiéru na modelingovém molu.

Student navazujícího magisterského studia pražské Vysoké školy finanční a správní má před sebou opravdu nabitý závěr roku. Během několika týdnů totiž bude usilovat na jihu Čech o nominaci na ICN European Championship v naturální kulturistice a fitness, která bude na programu v Karlových Varech 6. listopadu, a uspět hodlá i na mezinárodní modelingové soutěži až v dalekém Karibiku.

Lukáš Veitl má před sebou náročný závěr roku 2021. Představí se na nominačním MMČR v Českých Budějovicích v naturální kulturistice a fitness, kde se může probojovat na mistrovství Evropy ICN 2021 v Karlových Varech. Do toho se pak představí na světovém fZdroj: Archiv Lukáše Veitla„Nejdříve mě čeká závod v naturální kulturistice v Českých Budějovicích, a to 16. října, kde půjde o nominační závod na ICN mistrovství Evropy,“ nechává nakouknout do nabitého harmonogramu Veitl. „Jednadvacátého října poté odlétám směrem Paříž – Mexico City – Santo Domingo, kde se od 24. až do 31. října koná světová soutěž, kde bych mimo jiné rád oživil svůj sen prorazit na mezinárodní úrovni a navázal další přínosné kontrakty. Na této soutěži by se měla představit padesátka nejhezčích mužů z celého světa,“ připomíná svoji účast na prestižní soutěži sokolovský rodák.

Navíc v případě úspěšného umístění na Mezinárodním mistrovství České republiky v Českých Budějovicích by se musel připravovat v krátkém čase na mistrovství Evropy v lázeňském městě.

„Snad se mi to vše podaří a dokážu udržet formu i během náročného programu v Jižní Americe,“ upozorňuje Veitl na velmi náročný program na světové soutěži, kde mimo jiné bude také muset bojovat s udržením zdravé životosprávy a vysokého tempa tréninků, na které je tento úspěšný model či kulturista zvyklý.

V neposlední řadě je také důležité zmínit, že sokolovský naturální kulturista nezapomíná ani na své fanoušky. Pro ty monitoruje svoji cestu spojenou jak s přípravou na světovou soutěž, tak s přípravou na mistrovství Evropy na svém instagramovém účtu, který čítá téměř třicet tisíc sledujících.

„Chtěl bych také poděkovat za podporu mé rodině a partnerům, kteří mě na této cestě podporují jak psychicky, tak finančně,“ uzavírá Veitl.