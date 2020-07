Divákům se tak představí nejen špička celé republiky, ale také zahraniční závodníci, kteří změří své síly v tomto v České republice jedinečném závodě.

Přihlášeno je celkem sedmatřicet posádek. Vedle českých vozatajů jsou přihlášeni jezdci z Německa, Holandska, Rakouska či Polska.

Diváci si zcela jistě přijdou na své, když zhlédnou během tří dnů sportovní klání jednospřeží, dvouspřeží a čtyřspřeží v několika obtížných soutěžích.

Vše odstartuje v pátek 17. července ve 13 hodin, kdy bude na programu drezura, během které závodníci předvedou styl, přesnost a všeobecnou ovladatelnost svých koní.

V sobotu 18. července pak bude Český pohár pokračovat od 10 hodin maratonem, který bude pro diváky nejnapínavějším a pro závodníky a koně jednoznačně nejnáročnějším měřením sil.

Patnáctikilometrový rychlostní úsek a následné náročné zkoušky při průjezdech sedmi technicky složitými překážkami budou prubířským kamenem závodnického umění.

Neděle 19. července bude věnována další zajímavé disciplíně, která otestuje zručnost posádek a poslušnost koní, když na programu bude od 10 hodin parkur, který zahrnuje přesnost a rychlost průjezdu spřežení závodní dráhou.

Po celou dobu konání závodů je zajištěno pro příchozí přímo v areálu závodiště občerstvení, pestré doprovodné kulturní programy pro děti během dne i v průběhu večera.

K dispozici také bude hlídané parkoviště a pro návštěvníky velké stany s posezením. Vstupné na národní závody mají děti do šesti let zdarma, do 15 let za 25 Kč a dospělý pak zaplatí korun padesát.