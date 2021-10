Nohejbalový areál v Doubí, kde mají již několik let rozbalen svůj tábor hráči SK Liapor Karlovy Vary, bude na nohou. A není divu. V sobotu 16. října totiž čeká hráče Karlových Varů odvetné utkání semifinálové série s Čakovicemi.

Hráči Liaporu se budou rvát v Doubí o víkendu o naději. Čeká je druhé semifinále s Čakovicemi. | Foto: Daniel Seifert

První duel vyhráli v poměru 5:1 hráči Čakovic, kterým tak chybí k postupu do finále urvat výhru na západě Čech. Nohejbalisté z lázní však nehází flintu do žita. Stále mají o co bojovat. Ve druhém semifinálovém boji se představí doma a spoléhat budou také na podporu fanoušků.