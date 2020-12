To se citelně dotklo i karlovarského Liaporu, který tak v Divizi 1 nakonec obsadil třetí příčku, když k tomu můžeme připočíst i čtvrtou příčku karlovarské rezervy Liaporu v Divizi 3. „Předčasně ukončená sezona nás všechny moc mrzí, protože jsme se chtěli poprat o nejvyšší příčky a potvrdit tak celoroční přípravu,“ zklamaně popisuje pocity hrající trenér A-týmu Liaporu Jan Vanke.

Jak vnímáte tento razantní krok, předčasné ukončení Ligového poháru?

Ač respektujeme všechny restrikce státu a rozhodně nechceme vážnost situace nijak zlehčovat, myslím si, že stát se dostatečně nezabýval sporty na poloprofesionální úrovni a nesprávně některé sporty diskriminoval od ostatních. Hokej, kde je nejméně 50-100 lidí, se hrát v uzavřených prostorách může, ale nohejbal, kde se fakticky může potkat patnáct lidí, se hrát nemohl, když je povolena kapacita jen 10 lidí pro amatérské sportování.

Chtěli jste se poprat o triumf v Ligovém poháru a nakonec z toho vyšla, v uvozovkách, pouze třetí příčka…

Zklamání je patrné u hráčů i vedení. Prakticky jsme absolvovali měsíční přípravu venku, řekl bych velmi intenzivní, s tím, že ihned, jak to bude možné, tak naskočíme zpět do soutěže. Naběhali jsme spoustu kilometrů, hodně posilovali a teď to všechno přišlo vniveč. Na klucích jsem zaznamenal poměrně velké zklamání a jistou demotivaci k další přípravě. Nechtěli jsme dohrát na třetím místě. Vsetín, který byl před námi a zároveň byl naším soupeřem, jsme letos dokázali dvakrát porazit, navíc jsme v semifinálové sérii vedli 1:0 na zápasy. Prakticky nám chybělo odehrát druhý semifinálový zápas a případně finále. Z tohoto pohledu je rozhodnutí o nedohrání soutěže velmi kruté a celoroční práce ztracena.

Prakticky jste tak přišli opět o vrchol sezony…

Vrchol sezony je vždy to,k čemu se celý rok upínáme a na co se těšíme. Je to výsledek celoroční práce a jistá odměna. Nyní však tento fakt musíme přijmout a připravit se na sezonu nadcházející.

Jak to tedy budete mít s přípravou, když v hale se může trénovat pouze s rouškou či po antigenních testech, které však hráči musejí absolvovat dvakrát v týdnu?

Nyní máme tři fáze v týdnu venku a k tomu nám přibyla jednou týdně hala. Nezbude nám než si roušku nasadit a ve vnitřních prostorách trénovat s ní. Máme teď téměř čtyři měsíce do začátku sezony, tak věřím, že se brzy situace zlepší a budeme moci trénovat ve vnitřních prostorách bez omezení. Prozatím můžeme pracovat venku na fyzické přípravě a v omezeném prostoru ve vnitřních prostorách.

Jak vůbec vnímáte toto opatření, které se samozřejmě promítne do klubové kasy v případě, že budete toto akceptovat?

Spíše to byla otázka toho, jestli soutěž dohrát. Podle mého názoru mohl svaz požádat o výjimku ministerstvo. Zbývající kluby se mohly nechat otestovat a celá soutěž se mohla dohrát. Věřím, že zbytek sezony se mohl dohrát a klubové kasy by to blíže nezruinovalo. Z dlouhodobého hlediska však rozhodně nedisponujeme takovým rozpočtem, abychom mohli každý týden dvakrát provádět testy. Jelikož jsme i venkovní sport, věřím, že na herní část sezony na antuce už nebude testu potřeba.