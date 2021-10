Tentokrát se nohejbalová štěstěna, která se týmu Liaporu držela především v koncovkách třetích setů, odvrátila. „Měli jsme hned pět zápasů, které končily zkráceným třetím setem, kdy je v podstatě kromě jednoho dokázali urvat ve svůj prospěch domácí,“ načal své hodnocení hrající trenér Liaporu Jan Vanke.

„Hlavní příčinu neúspěchu vidím v tom, že ve třetím setu tlačili hráči Čakovic na servis, dostávali nás agresivní hrou od prvního míče pod velký tlak a kromě jednoho z těch třísetových zápasů jsme vždy rychle prohrávali 5:7, 5:8 a už jsme nedokázali, i když jsme bojovali o každý balon, strhnout vítězství na naši stranu,“ zklamaně popisuje Vanke.

Přitom do zápasu na čakovickém kurtu vstoupili nohejbalisté Karlových Varů úspěšně. „Nejvíce mě mrzí asi začátek zápasu, kdy jsme v první dvojici hráli výborně. První set jsme zvládli velmi dobře, druhý měli dobře rozehraný, ale trochu nám vázla mezihra a malinko nahrávka, což se projevovalo během celého utkání. Myslím si, že tento zápas, který jsme prohráli ve třetím setu 9:10, tak kdyby dopadl naopak, tak by zápas byl možná trochu jiný,“ naráží na nohejbalové kdyby Vanke.

„Chybělo nám více agrese a drzosti. V tom vidím rozdíl, Nebyli jsme týmem, který by tahal za delší konec té rozhodující fáze zápasu,“ upozorňuje trenér Varů. Nohejbalisté z lázní však nehází flintu do žita. Stále mají o co bojovat. Ve druhém semifinálovém boji se představí doma a spoléhat budou na podporu fanoušků.

„Čakovice hnali za vítězstvím diváci, kteří vytvořili velmi dobrou atmosféru, tak doufáme, že nás naši fanoušci přijdou taktéž v hojném počtu podpořit a pomohou nám k vítězství,“ přeje si Vanke podporu fanoušků z lázeňského města.

Cíl tak má Liapor jasný, v sobotu 16. října semifinálovou sérii ve svém areálu v Doubí srovnat. „Já věřím, že se dobře připravíme, že jim to vrátíme a že se rozhodující zápas bude hrát za čtrnáct dní v Čakovicích,“ říká závěrem Vanke k odvetě, která bude o víkendu k vidění v Doubí od 14.00 hodin.