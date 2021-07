Bezmála čtyřhodinový nohejbalový maraton nabídl vše, kvalitní individuální výkony, dramatické zvraty a také napětí do posledního míče, když nakonec duel skončil nerozhodným výsledkem 5:5.

„Výborně jsme vstoupili do utkání, podařilo se nám vyhrát obě úvodní dvojice a následně jsme po trojicích a vložené dvojce vedli 4:1, což byl perfektní základ, abychom celý zápas dotáhli do vítězného konce,“ vracel se k parádnímu vstupu do duelu v Modřicích hrající trenér Liaporu Jan Vanke.

„Především dvojice Michal Kokštein a Lukáš Tolar odehrála fantastické utkání, kdy zkušenosti Michala a mladá drzost a dravost v podání Lukáše snesly ta nejpřísnější kritéria,“ chválil výborné výkony svých svěřenců.

Liapor tak po první části zápasu vedl 4:1 a měl nakročeno k senzační výhře na dvorcích jednoho z horkých aspirantů na mistrovský titul. Následně však přišel na pořad singl, který měl určit směr zápasu, a to se i potvrdilo.

„Prakticky se rozhodovalo v singlu, co bude dál, jestli to bude 5:1, nebo 4:2. Tam se to úplně zlomilo, když Karel Hron ve třetím setu bohužel nedokázal dotáhnout zápas do vítězného konce, takže jsem věděli za stavu 4:2, že přijdou na pořad trojkové sestavy, které mají Modřice velmi silné, a že bude těžké se prosadit,“ vysvětloval Vanke.

A jeho obavy se potvrdily. Modřice totiž dokázaly smazat manko, a naopak museli právě Varáci bodově dotahovat.

„V první trojce jsme nedokázali utáhnout zápas v koncovce třetího setu a následně Modřice otočily i dvojku, kdy jsme to nezvládli, to se nám zase povedlo úplně v té poslední dvojici, kdy jsme srovnávali na 5:5,“ líčí Vanke.

„Zápas, který byl nahoru a dolů, výsledkově i herně, byl o tom, že se nám dařilo v první půlce zápasu, a naopak Modřicím vycházely koncovky té druhé poloviny zápasu,“ naráží karlovarský kouč na koncovky, které opět hrály důležitou roli.

Modřice tak poprvé v extralize bodově strádaly, čímž si hráči Liaporu upevnili průběžnou třetí příčku.

„Myslím si, že remíza je v podstatě spravedlivá. Já jsem rád, že jsme odehráli tak kvalitní utkání proti takovému skvělému soupeři, jako jsou Modřice, kdy jsme sahali i po vítězství, ale nakonec remíza, s tou jsme spokojení, a klukům bych chtěl poděkovat za to, jak k tomu zápasu přistoupili,“ dodává k závěrečnému vystoupení svého týmu Vanke.