V jednu chvíli jsem i já lehce zapochyboval, jestli to udržíme, říká šéf Varů

„Určitě se to rodilo parádně, my jsme s Honzou prohráli hned první dvojku,“ narážel s nadsázkou na nepovedený vstup do utkání Dan Putík, který s Janem Vankem padli v první dvojce 1:2 na sety.

„Pak už jsme nezaváhali,“ připomněl Putík následných šest výher v řadě za sebou. Až na drobné zaváhání ve druhé trojici, ve které musel rozhodnout třetí set, se duel odehrál podle not karlovarského výběru. „Za mě byl naším nejlepším hráčem Karel Hron, hrál parádně,“ chválil závěrem výkon svého spoluhráče Putík.

SK Liapor – SK Šacung Benešov 6:1. Zápasy: Vanke, Putík – Kanda, Kozár 10:9, 9:10, 8:10; Hokr, Tolar – Truc, Dvořák 10:4, 10:4; Vanke, Tolar, Kokštein – Dvořák, Kozár Fürbacher (Ungermann, Vale) 10:4, 10:3; Hokr, Bíbr, Putík – Kanda, Voltr, Truc 10:6, 9:10, 10:6; Jakub Medek, Bíbr – Ungermann, Vale 10:4, 10:3; Hron – Truc 10:7, 10:6; Vanke, Matěj Medek, Tolar – Kanda, Voltr, Truc 10:4, 10:7.