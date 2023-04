/NOHEJBAL/ Nejen fanoušci nohejbalu jsou jako na trní. A mají k tomu důvod. O víkendu totiž odstartuje nová extraligová sezona, ve které tradičně nebude chybět ani karlovarský SK Liapor.

Nohejbalisté Liaporu vstoupí o víkendu do nového ročníku extraligy. | Foto: Daniel Seifert

SK Liapor Karlovy Vary

Tomáš Bíbr, Jiří Dvořák, Pavel Gregor, Karel Hron, Michal Kokštein, Jakub Medek, Matěj Medek, Dan Putík, Jan Vanke, Lukáš Tolar, Filip Sobotka, Dominik Nozar, Michal Pecina, Filip Hokr. Trenér: Petr Tolar.

Ten má za sebou opět náročnou přípravu pod taktovkou kouče Petra Tolara. „První část zimní přípravy byla více zaměřená na fyzickou stránku, když jsme následně zkoušeli herní situace pod fyzickou zátěží. Poslední fáze přípravy už byla herní,“ vracel se k zimním galejím kapitán Liaporu Jan Vanke.

„Absolvovali jsme i tradiční soustředění v Perninku a účastnili jsme se několika prestižních zimních turnajích, na kterých jsme se rozehrávali před sezonou,“ připomněl Vanke příjemné zpestření přípravy.

Do nového extraligového ročníku naskočí Karlovy Vary bez větších změn. „Sezonu začínáme s nezměněným kádrem a budeme vsázet na sehranost sestav a dlouhodobou znalost hráčů,“ upozorňoval Vanke, že žádné velké změny se neudály.

„Kádr máme poměrně široký a trenérovi, se tak nabízí i alternování na jednotlivých postech,“ kvitoval kapitán Liaporu. A právě Liapor bude chtít v novém ročníku profitovat ze zkušeností nohejbalových matadorů či mladých pušek.

„Přesně tak, máme teď v týmu namíchaný zajímavý koktejl hráčů. Mladých a agresivních, řekněme už zkušených hráčů a také ostřílených matadorů. Věřím, že se podaří trenérovi poskládat kvalitní sestavy, které budou odvádět očekávané výkony,“ přemítal Vanke.

I na výkony vytáhlého smečaře, budou Karlovy Vary nejen v základní části hodně spoléhat. „Základní část bude velmi vyrovnaná. Řekl bych, že jsou nejméně čtyři týmy, které se budou chtít ucházet o první dvě příčky zajišťující přímý postup do play-off. Samozřejmě cíl je být mezi těmi dvěma týmy, které si zajistí přímý postup, ale nebráním se tomu, abychom obsadili i jiný post, který nám umožní se v play-off rozehrát do finální části sezony,“ netajil se Vanke, že by byl rád, kdyby Liapor po základní části vystoupal na nejvyšší příčku. První krok mohou hráči z lázní udělat o víkendu, přesněji v sobotu 1. dubna, kdy se představí od 14.30 hodin na kurtech vsetínského Austinu.

„Cíl je jasný, plný bodový zisk. Vsetín má ve svých řadách celou plejádu mladých a nadějných hráčů, ale pokud chceme pomýšlet na nejvyšší příčky, zaváhání si nesmíme dovolit,“ má jasno, před úvodní bitvou Vanke.