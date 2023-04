/NOHEJBAL/ Parádní vstup do nového ročníku nohejbalové extraligy si užívají hráči v trikotu SK Liapor Karlovy Vary. A není divu. Svěřenci karlovarského kouče Petra Tolara totiž mají po dvou vystoupeních na svém kontě plný počet bodů, čímž si tak drží v extraligové tabulce průběžnou první příčku. Teď karlovarský výběr čeká ve třetím kole výjezd na kurty posledních Plazů, které jako jediné ještě na bodovou radost v novém ročníku čekají.

Nohejbalisté Liaporu o víkendu porazili Žatec 6:3. | Foto: SK Liapor Karlovy Vary

„Jedná se o tým, který doznal celé řady změn. Jelikož mají Plazy velkou marodku dlouhodobějšího rázu, musely povolat zkušeného Davida Ešnera a Láďu Štěpaře, kteří v minulosti hájili dres Českého Brodu, ale i Šacungu Benešov. Dále tým doplnil Dušan Moc, který je považován za velkého bojovníka srdcaře,“ prozradil poznatky o víkendovém soupeři kapitán Liaporu Jan Vanke.

Vary vzhledem k postavení v tabulce budou plnit na půdě soupeře roli favorita. „Měl jsem možnost vidět oba zápasy, kdy Plazy odehrály vyrovnanou partii s týmem Modřic i ve druhém kole s Čakovicemi. Především v jejich řadách nastupuje reprezentant Milan Kučera, který je považován za jednoho z největších univerzálů pohybujících se na našich hřištích,“ nabádá Vanke k opatrnosti. A ví proč. Role favorita je vždy ošidná, o čemž se mohou hráči z lázní přesvědčit již v sobotu 15. dubna od 14.00 hodin na kurtech soupeře.

„Plazy mají zatím těžký los a nesetkaly se soupeři, se kterými budou určitě uhrávat zápasové body. Nelze tedy koukat na dosud získaný počet bodů na jejich kontě, ale na předváděnou hru, která má bezesporu svoji kvalitu,“ upozorňuje kapitán Liaporu. I přesto by chtěl se svým týmem udržet vítězné tažení.

„Určitě nezajíždíme do Plazů s jiným cílem, než urvat dva zápasové body, ale rozhodně tam nejedeme s přehnaným sebevědomým. Chce to lepší vstup do zápasu, než jsme měli v obou prvních zápasech a věřím v náš úspěch,“ narážel závěrem Vanke, kde v současné době tlačí Liapor pověstná bota.