SK Liapor – Spartak Čelákovice 6:1 (12:6 na sety). Zápasy: Vanke, Putík – Spilka, Löffelmann 8:10, 10:6, 10:8; Jakub Medek, Bíbr – Flekač, Kolenský 7:10, 10:7, 10:9; Vanke, Kokštein, Bíbr – Spilka, Kolenský, Holas 10:5, 10:3; Jakub Medek, Putík, Hron (Tolar) – Flekač, Bareš, Seidl (Matura) 10:9, 10:7; Kokštein, Tolar – Bareš, Seidl (Holas) 10:8, 8:10, 10:9; Hron – Kolenský 9:10, 5:10; Vanke, Kokštein, Bíbr – Flekač, Bareš, Seidl 7:10, 10:6, 10:7.

Stejně jako v Čakovicích, ani tentokrát ale nebyl celkový výsledek k poraženým „spravedlivý“.

Čelákovice byly důstojným soupeřem, který svou kůži nedal zadarmo, a čtyři ze šesti zápasů se rozhodovaly v koncovkách třetích setů.

„Opět se ukázalo, jak jsou nevyzpytatelné třetí sety a vyrovnané zápasy,“ načal své hodnocení druhé domácí výhry karlovarský hrající trenér Jan Vanke.

„Pro nás dlouhodobě nepříjemného soupeře z Čelákovic jsme dokázali porazit zdánlivě se snadným výsledkem 6:1, ale opět zdání klame, celá řada zápasů se rozhodovala právě ve třetích setech,“ zdůrazňuje trenér Liaporu.

V týmu soupeře, který táhli ostřílení matadoři Spilka, Flekač a Kolenský, se úspěšně prosadili i mladíčci Filip Seidl a Tomáš Löffelmann, kteří týden předtím (pozn. red. – spolu s Petrem Nesládkem) excelovali právě na karlovarském hřišti na mistrovství republiky dorostu v trojicích.

V extraligovém utkání se tihle dva podíleli na třech ze šesti vyhraných setů Čelákovic, Löffelmann se Spilkou v první dvojce a Seidl s Flekačem a Barešem ve druhé trojce, s Barešem a střídajícím Holasem ve třetí dvojce.

To Liapor nastoupil oproti duelu v Čakovicích kompletní, i s Danem Putíkem a s rekonvalescentem Matějem Medkem, který ale ani tentokrát do hry nezasáhl. Nebylo toho ani třeba, všechny sestavy, tak jak byly poskládané, splnily vše, co se od nich očekávalo, excelovaly hlavně trojice.

„Určitě důležité bylo, že jsme zvládli první dvě dvojice, což si myslím, že Čelákovice trochu překvapilo a zaskočilo,“ naráží Vanke na úspěšný vstup do zápasu.

Hosté si připsali jediný bod po výhře singlového exmistra republiky Kolenského nad Karlem Hronem. Nejlepším domácím hráčem byl vyhodnocený Tomáš Bíbr, v týmu hostí pak byl nejlepším hráčem Kolenský.

„Navíc jsme během zápasů udrželi pevné nervy a v koncovkách třetích setů jsme dokázali zabodovat a dodržet taktické pokyny, to bylo také hodně důležité,“ poukazuje Vanke.

Vítězství týmu z lázeňského města znamená významný krok směrem ke splnění letošního výkonnostního cíle, kterým je postup do play--off a boj o některou z medailí.

„Jsem hodně rád, že jsme Čelákovice porazili, protože to je přímý konkurent v boji o postup do play-off. Vzhledem k tomu, že se hraje jednokolový systém, tak jsem rád, že jsme zvládli tento těžký zápas a přiblížili si play-off o kousek blíže,“ pochvaloval si závěrem cenný skalp soupeře Vanke.