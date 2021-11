„To se nikdy neomrzí, je to něco úžasného. Je až neuvěřitelné, že jsem doma ještě pořád bez ztráty,“ rozplývala se jedna z opor týmu Házená Lázně Kynžvart.

Možná i fantastastické publikem, které žene svoje hráčky na zteč, je jedním z důvodů domácí neporazitelnosti. „Jsme rády, že máme takovou skvělou podporu. Pokaždé je vyprodáno a nám se k takové atmosféře hraje fakt skvěle,“ pochvalovala si talentovaná házenkářka, která dostala pozvánku na závěrečný kemp české reprezentace žen před mistrovstvím světa ve Španělka.

Vysloužila si ji výbornými výkony v dresu nováčka nejvyšší soutěže v Česku, mezinárodní MOL ligy, kterou hrají i celky ze Slovenska a polský Ruch Chorzów. Právě ten porazily Západočešky o den později ((36:29) a vrátily se na třetí příčku tabulky. Z český družstev je pouze mistrovský Most, na jehož palubovce se házenkářky z lázeňského městečka ve Slavkovském lese představí v sobotu od 17.30. A míří tam s nimi autobus plný fanoušků.

Lázně Kynžvart, i když je nováček nejvyšší soutěže, vtrhl do MOL ligy famózně. Čekaly jste, že vám to až takhle půjde?

Určitě ne. Měly jsme za cíl držet se ve středu tabulky, ideálně v její horní polovině. Tohle je obrovský úspěch, něco až neuvěřitelného.

Máte vysvětlení, proč se vám až tolik daří? Hraje roli nováčkovská euforie?

Asi je to možná i tím. Nikdo nečekal, že budeme hrát takhle dobře. Je to super.

Vám osobně vynesl vstup do interligy nominaci na závěrečný sraz reprezentace před mistrovstvím světa. Jaká byla vaše reakce, když jste se to dozvěděla?

Je to pro mě obrovské překvapení. Řekla bych i šok. Jsem ráda, že se mi naskytla taková příležitost.

Vy už jste byla na reprezentačním kempu v březnu. S jakými pocity pojedete teď do Chebu?

Budu z toho hodně nervózní, to už jsem teď. (úsměv) Ale pojedu tam s tím, že v přípravě odevzdám všechno a budu se snažit rvát i o místo v konečné nominace na šampionát.

Dokážete odhadnout svoje šance?

Konkurence je veliká, jsem nejmladší z celého týmu. Ale já se budu maximálně snažit a uvidíme, co z toho bude. Na mém postu je třeba Verča Malá, která pravidelně hraje bundesligu. Je skoro nemožné se prosadit až do konečné nominace, ale za zkoušku nic nedám.

A co vaše další vzory? Potkáte na srazu národního týmu ještě někoho takového?

Jsou to především hráčky, které působí v zahraničních klubech. Hlavně Markéta Jeřábková, to je skvělá hráčka, nebo právě Veronika Malá.

Mluvíte tady o házenkářkách ostřílených bundesligou nebo dokonce Ligou mistrů. Jaké jsou vaše házenkářské sny?

Taky bych si chtěla za pár let zkusit angažmá v zahraničí, zahrát si třeba Ligu mistrů. Ale nejprve je třeba hrát dobře za Kynžvart.

To se zatím daří, teď vás ale prověří nejlepší český tým – obhájkyně titulu z Mostu…

No chtěly jsme být v polovině tabulky a teď se budeme v Mostě prát o celkově druhé místo a první příčku v ČR.

Změnily se postupem času ambice Lázní Kynžvart? Myslíte už třeba na medaili?

Samozřejmě, že by bylo hezké, kdyby to cinklo. Ale budeme rády, když skončíme do pátého místa. To bych pro tuhle sezonu považovala za úspěch.