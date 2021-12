V historickém centru saské metropole, kde se závod odehrál, skončil Novák před prázdnými tribunami, které stejně jako loni zůstaly v robotron Ski Areně zavřené kvůli epidemii koronaviru, na osmnácté příčce, Černý pak dosáhl na příčku jedenadvacátou.

Novák i Černý dosáhli v Davosu na čtvrtfinále

Černý měl však kvalifikaci dobře rozehranou, když loni bral v kvalifikaci v Drážďanech druhé místo, letos byl po prvním ze dvou okruhů dokonce na první pozici, nakonec si připsal páté místo.

Do další rozjížďky se postavili hned tři čeští reprezentanti. Nejlépe si v ní zpočátku vedl Ondřej Černý, který začal ze třetího místa, pak dokázal svou pozici ještě vylepšit, ale ve druhém okruhu v ostré zatáčce upadl.

„Vyvíjelo se to tak, jak jsem chtěl, začal jsem ze třetí pozice, měl jsem neskutečné lyže a sjížděl z kopce, lidi před sebou, což byla možná i příčina mého pádu, za který jsem si nejspíš mohl sám, což mě velice mrzí,“ litoval Ondřej Černý kolize, která ho vyřadila ze hry o semifinále.

„Cítil jsem se velmi dobře a myslím, že jsem měl na postup,“ posteskl si. „Mrzí mě to kvůli klukům, protože jsme šli tři do jedné z rozjížďky s tím, že by to někomu mohlo vyjít,“ říká k neobvyklé situaci, kdy se představili bok po boku tři čeští závodníci. „Bohužel to nevyšlo, i tak to ale bylo krásné, tři Češi v jedné rozjížďce ve Světovém poháru,“ našel pozitiva Černý, který nakonec skončil na jedenadvacátém místě.

Novák pošilhával po medaili. Chybělo opravdu jen málo, litoval v cíli

Dobře měl rozjetý sprint i Michal Novák, který se ve své rozjížďce zařadil po startu na třetí pozici. Posléze dokončil závod na ledové a úzké trati na čtvrtém místě, když v celkovém pořadí bral osmnácté místo.

„K postupu mi chyběla trochu lepší pozice do finiše,“ přemítal v cíli Michal Novák. „Možná jsem to podcenil a v zatáčkách jsem měl být průbojnější,“ poukazoval.

„Trať byla rychlá a prosolená, jelo se na ledu, takže to nebylo tolik o lyžování, ale o to těžší je pak finišovat z nějaké horší pozice,“ řekl závěrem Novák, který stejně jako Černý dosáhl na další cenné body.