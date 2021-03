Nováková, která obsadila v závodě žen na 10 km klasicky s hromadným startem až 42. místo, si v závěrečné stíhačce na 30 km volnou technikou, do které vstupovala se ztrátou 2:03 minuty na vítězku Julii Stupakovou, připsala na své konto skvělou 26. příčku.

„Ze začátku jsem pracovala na tom, abych se dostala do nějaké skupiny. Kolem pátého kilometru už nás v ní bylo snad dvacet, některé holky ale byly trochu nepředvídatelné, tak jsem se snažila propracovat dopředu, což se mi podařilo,“ připomněla taktiku během závodu Petra Nováková.

„Zároveň jsem ale nechtěla tahat, protože protivítr byl hodně silný. Celkově můžu závod hodnotit kladně. Jelo se mi dobře, nohy nevytuhly a zároveň jsou z toho nějaké body,“ pochvalovala si Nováková, která po 26 závodech Světového poháru brala 85. příčku za sedmnáctibodový zisk. Dařilo se i Michalu Novákovi, který sice v prvním závodě na 15 km klasicky s hromadným startem skončil těsně za bodovanou třicítkou, na 31. místě, ale na královské padesátce, která udělala definitivní tečku za Světovým pohárem, dosáhl na skvělou 21. příčku, když za vítězným Norem Simenem Krügrem zaostal se ztrátou půl druhé minuty.

„Cítil jsem se opravdu dobře a měl jsem i poměrně dost energie. Po startu jsme stíhali vedoucí skupinu před námi, kam bylo poměrně náročné se dostat. Pak se ale dlouho jelo pohodové tempo a nikdo vepředu moc nebláznil,“ popisoval závod Michal Novák.

„V jednom úzkém úseku se to ale začalo trhat, já zůstal zavřený a mohl jsem jen čekat. Naštěstí se nám podařilo se Švédem Svenssonem vrátit zase dopředu. Pak se mi bohužel v jednom sjezdu zastavily lyže a zase jsem z té skupiny vypadl. Trochu mě to mrzí, protože to bylo zrovna jedno z klíčových míst závodu. Přitom se pak lyže zase rozjely. Musím to ale brát tak, že trať má 50 kilometrů, jsou na ní různé podmínky a není možné namazat na každý metr. Jinak lyže byly většinu tratě super. Celkově jsem ale spokojený s výkonem i s výsledkem,“ dodává Novák, který obsadil v celkovém pořadí za 184 bodů 34. místo.

Výsledky závodů:

Ženy, 30 km, volně: 1. H. Wengová (Nor.) 1:28:11,6, 2. Anderssonová (Švéd.) -4,5, 3. Stupaková (Rus.) -33,7…26. Nováková -4:18 (ČR).

Muži, 50 km, volně: 1. Simen Hegstad Krueger (Nor.) 2:10:41, 2. Hans Christer Holund (Nor.) +1,2, 3. Jens Burman (Švéd.) +3,0 … 21. Michal Novák +1:30 (ČR).