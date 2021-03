Zkušený funkcionář má před sebou další velkou výzvu, a nebude nijak lehká, kdy nově z postu předsedy sportovní komise Karlovarského kraje za Hnutí VOK, na který byl zvolen při lednovém zasedání rady kraje, bude usilovat o restart sportovního dění napříč krajem, které tvrdě poznamenala pandemie koronaviru.

V lednu jste byl jmenován předsedou sportovní komise pro Karlovarský kraj, jak je tato pozice pro vás ohledně sportovních klubů či sportovců zavazující?

Pro mne je to velký závazek, vnímám to tak, že už mi nejde jen o volejbal, ale o celkový sport v regionu. Sportovní komise je pouze poradní orgán rady kraje, ale myslím, že je zde hodně práce k udělání, a začít by to mělo tím, nastartovat regionální sport po pandemii covid-19.

Právě Karlovarský kraj, co se týče sportu, za ostatními kraji hodně zaostává…

Tak náš kraj je nejmenší ze všech, ono vše souvisí se vším. Profesionální sport souvisí dost s ekonomickou sílou regionu, ten mládežnický zase s velikostí a i se středním a vysokým školstvím, kdy je často napojen na silné sportovní struktury, velké kluby. Nicméně bych to neviděl tak černě, máme velké množství skvělých sportovců i sportovních klubů.

Jak pozvednout potřebnou kvalitu sportovních klubů či samotných sportovců, aby nebyli historicky nejhorší, ve všem?

To už sportovní komise neudělá sama, to musí ty kluby samy. Co ale komise může, dát jim stimul, a o ten mi jde. Mluvím o dobře nastavených dotačních programech s vyšší alokací. Finance zkrátka jsou základ k tomu, aby sport přežil. Zvláště teď, kdy se bude moci vše snad rozjet, a kdo bude nejvíc a nejlépe připraven, tak pojede. Rozhodovat budou dospělí, kteří se kolem sportu motají, čili trenéři a trenéři mládeže.

Samozřejmě vše se odvíjí od financí, jak to s nimi vypadá?

Šel jsem do toho s tím, že chci posílit finanční ozdrojování dotačních programů. Jednak proto, že si to sport zaslouží, a hlavně proto, že to teď bude potřebovat. Povedlo se to a díky vyjednávání se nám podařilo dostat do sportovních dotačních programů o cca 10 milionů korun navíc. Z toho velká většina by mohla jít na posílení programu mládeže a programu údržby sportovních zařízení, to je podle mne zásadní. Pomůže to právě snad překlenout ten nejtěžší moment po pandemii, kdy bude potřeba dostat děti zpátky do procesu. Jsem nadšen, že vedení kraje a i radní pro školství toto podpořili, a děkuji jim za to.

Už víte, podle jakého klíče se budou finance rozdělovat?

Teď se podávají žádosti, kdy klasicky je tam velký převis poptávky nad nabídkou. Osobně bych nechtěl úplně měnit systém přerozdělování, nastaveno je to mým předchůdcem dobře. Nejdříve čekáme na celková čísla a pak se uvidí. Už teď víme, že opět nebude stačit na všechny požadavky, ale uděláme maximum, abychom se přiblížili k ideálu. Pocházím ze sportovního prostředí, tak i jednoduše poznám, kdo se snaží to dělat dobře a kdo méně. Ony ty principy v těch sportech jsou dost podobné. Spíše je důležité vědět, že každý sport je trochu jiný a má jiné požadavky na infrastrukturu, trenéry, je jinak náročný pro děti atd.

Horké téma jsou však i talentovaní sportovci, jednotlivci, kteří nemají takovou podporu jako kluby, zaměříte se tedy i na ně?

Určitě, i jednotlivci mohou také žádat o finanční podporu. Například loni rozdělila sportovní komise v programu vrcholový sport několik stovek tisíc korun právě talentovaným jednotlivcům. Ne vše je jen o hokejistech, fotbalistech nebo volejbalistech, a to je správně.

Co dále řešíte na sportovní komisi, pouze finance?

Nejenom, velké téma je například tělovýchovný lékař, který momentálně kraji chybí. Kluby musí jezdit do jiných krajů. Ono to není tak jednoduché, je tam nutná speciální atestace, ale zaměřili jsme se na to. Poptávka po tomto produktu, zdá se, je, nejdůležitější je najít vhodného zájemce, který by do toho šel, a následně to řešit s vedením kraje. Je to teď jedna z priorit komise a uvidíme, jak to dopadne.

Hodně smutku pak přináší i některá sportoviště, která se nachází v žalostném stavu, tam může komise nějak pomoci?

Sportovní komise toto v popisu práce nemá. Respektive nedisponuje finanční alokací, kterou by mohla přerozdělovat. Vyjma programu Údržba, ale tam jde o menší částky. Na druhou stranu komise může upozorňovat na problémy se sportovní infrastrukturou v kraji, ale to je tak vše.

Například městský atletický stadion v Tuhnicích v Karlových Varech už má to nejlepší za sebou…

Ano, souhlasím. Jako městskému radnímu v Karlových Varech mi dost záleží na tom, aby se tento areál začal hýbat. Aspoň v první etapě revitalizovat sportovní plochu, což by měli uvítat dospělí i mládežničtí sportovci, kteří atletický stadion využívají, a těch je opravdu dost.

Pracujeme na tom s vedením města. To samé fotbalový areál v Drahovicích, ten taky potřebuje dát do kupy. Ono je to ale zase hlavně o penězích a v době pandemie je vše složitější. Nicméně vedení města Karlovy Vary řeší i sportovní dotační programy, které by se na toto daly čerpat.