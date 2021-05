„Vracíme se k pravidelným tréninkům,“ tenhle potěšitelný výkřik si přečetli všichni členové a příznivci házenkářského klubu z Lázní Kynžvartu.

„Dlouhá vynucená pauza je snad definitivně u konce a všechny naše kategorie se můžou vrátit do tréninkového procesu. Je nutné dodržovat všechna aktuální vládní nařízení a musíme využívat zejména venkovní tréninkové prostory v podobě tartanového hřiště u základní školy, ale i tak je to pro nás všechny vítaná změna,“ stojí v prohlášení klubu, který v posledních letech udělal pořádný progres jak na poli mládeže, tak dospělých.

„Jakékoliv další rozvolňování velmi vítáme a očekáváme, že bude pružně reagovat na příznivý stav, který zejména tady u nás naštěstí už delší dobu panuje. Současná nařízení jsou pro nás jako pro kolektivní sport stále nedostatečná. Omezují naše aktivity vlastně úplně nesmyslně, protože děti stejně po tréninku odcházejí společně, tráví společně čas ve škole i mimo ni. K trénování venku zatím moc nepřispívá ani nepříznivé počasí,“ poukazuje organizační pracovnice klubu a trenérka Daniela Radová.

Jak se v Kynžvartu trénovalo do současného rozvolnění? „Jak kdy a jak kdo. Nejmenší děti jsme nechali úplně bez tréninků. Mladší a starší kategorie pak trénovaly venku, pokud to šlo, ve dvojicích a kombinovaly to s on-line tréninky včetně jednoho speciálního na posilování vlastním tělem. Venkovní tréninky bavily děti rozhodně víc,“ přibližuje Daniela Radová.

Na pořad dne přišly i on-line tréninky přes počítač. „Trénování doposud bylo tak trochu za trest pro všechny. Technika byla možná pro děti dříve lákavá, postupem času se ale stává nenáviděnou. Trapte děti dalším odpoledním 'vysedáváním' u počítače, když tam tráví celé dopoledne se školou! Bylo ale potřeba zůstat s dětmi v kontaktu. Dělali jsme, co se dalo,“ pokračuje trenérka.

Teď se tedy „věci“ vracejí sice pomalu, ale tak nějak do normálu. „Mládežnické tréninky jsme minulý týden zahájili. Děti i rodiče to přijali s velkým nadšením. Očekáváme, že bude už jen líp,“ věří Daniela Radová z Házené Kynžvart.