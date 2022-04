„Start sezony dopadl výborně,“ pochvaloval si trenér Samurai Fight Clubu Václav Kolář. A měl k tomu řádný důvod. Samurajové totiž dominovali ve všech disciplínách a stali se nejúspěšnějším týmem turnaje. Zlaté medaile získali Johny Kolář, Dominik Sarkány, Daniel Sarkány, Veronika Dobiášová a Daniel Gorbatenko.

„Úspěšnou premiéru zažili i nováčkové Lenka Dušková a Kryštof Baranec, kteří také zvítězili a na svém prvním turnaji brali zlato,“ připomněl Kolář úspěšnou premiéru svých svěřenců. Další medaile přidali do sbírky klubu Kryštof Schwarz, Hanka Schwarzová, Anastasiia Kravets, Jan Potužník, Robert Šustr, František a Filip Mikátovi. „Medaile doplnili o ocenění nejlepší junior a starší žákyně turnaje, které získali Johny Kolář a Anastasiia Kravets,“ chválil si další ocenění do sbírky Kolář.

Následně opět samurajové zamířili do Ústeckého kraje, tentokrát však kousek za hranice Karlovarského kraje, přesněji do Kadaně, kde absolvovali Kadaň Open, na kterém se představil záložní tým. „Zápasníci potvrdili svoji formu. Hanka Schwarzová porazila všechny soupeřky a získala zlato. Kryštof Baranec po zisku své první medaile na předchozím turnaji potvrdil svůj talent a opět porazil všechny soupeře a získal další zlato,“ načal bilancování druhého turnaje Kolář.

V poslední kategorii měli samurajové hned dva zástupce, Daniela Sarkányho a Filipa Mikáta, kteří v trendu samuraj týmu pokračovali, porazili své soupeře a potkali se ve finále, ve kterém zvítězil Daniel Sarkány.

To ale nebylo ze strany samurajů vše. Úspěšný začátek sezony potvrdil i KATA tým na turnaji O pohár starosty města Horní Slavkov. „Veronika Dobiášová získala zlato a Kristýna Křížová brala stříbro,“ chválil si další medailové úspěchy Kolář.

To však byl pro samuraje pouze začátek sezony, což potvrdil i trenér. Příprava pokračuje dál, čeká nás mistrovství České republiky v Chomutově a také vrchol první části sezony, mistrovství Evropy v Itálii,“ prozradil další akce, které jeho svěřence čekají, a závěrem dodal: „Děkujeme za podporu NSA, Karlovarskému kraji, městům Chodov, Nejdek a Nové Sedlo, bez jejichž pomoci by to nešlo.“