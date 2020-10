Jenže bodovat chtěli před nedobrovolným pauzírováním i svěřenci karlovarského kouče Petra Pánka. Povedlo se. Hurricani vyhráli duel v poměru 3:2, a to díky brankáři Danielu Váradimu, který ve své kleci doslova čaroval a měl lví podíl na cenném skalpu kladenského výběru.

V první dvacetiminutovce byla k vidění v míčovce taktická bitva, která však nepřinesla očekávané gólové koření. To až ve druhé třetině se poprvé měnil ukazatel skóre ve prospěch hurricanů, kdy využili přesilovou hru kapitán Janem Zavadilem.

„Klíčové okamžiky byly v úvodu zápasu, kdy jsme taktickou hrou z obou stran si došli postupně k vytváření velkého množství šancí,“ načal své hodnocení karlovarský trenér Petr Pánek.

Zdroj: FB Hurrican Karlovy Vary

Ve třetí třetině přidali hráči z lázní další dvě branky, když se dvakrát zapsal po spolupráci s Tomášem Nushartem do střelecké listiny Daniel Nicklas, Vary tak šly do tříbrankového náskoku.

Kontaktní branku posléze vstřelili i Kanonýři Kladno, kteří využili přesilovku, a na rozdíl jedné branky pak přidali v závěrečné minutě, kdy uspěli v oslabení, ale na víc to již nestačilo a Kladeňáci si připsali na účet první prohru v základní části prvoligové soutěže, zatímco pro hurricany to byla pátá výhra a posun na první příčku v tabulce.

„Myslím si, že jsme měli více šancí než soupeř, dokázali jsme je proměňovat, odskočili jsme k vedení 3:0, ale tím, že jsme chtěli dávat další góly, jsme se dostali do situace, že jsme horko těžko bránili, a soupeř hrál až do konce o body,“ poukazoval karlovarský trenér.

Velkou měrou k vítězství Varů napomohl svými brankářskými kousky gólman Váradi, i on rozdával po skalpu Kladna úsměvy na všechny strany. „Zápas byl přesně takový, jaký jsme očekávali,“ připomněl Váradi velkou rivalitu mezi soupeři. „Utkání dvou takticky připravených kvalitních týmů, proto se to nezvrhlo v nějakou přestřelku,“ narážel Váradi na pomalý gólový chod duelu.

Zdroj: FB Hurrican Karlovy Vary

„Ani jeden tým neměl výraznou převahu, ale šance byly na obou stranách, ač to nebyly vyložené gólovky,“ upozorňoval muž zápasu a závěrem dodal: „Myslím si, že zápas rozhodl náš druhý gól, kdy jsme se trochu uklidnili na hokejkách, více jsme si dovolili, soupeř začal faulovat a to nás dostalo do pohody.“

FB Hurrican Karlovy Vary – Kanonýři Kladno 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Branky: 37. Jan Zavadil, 43. a 48. Daniel Nicklas – 57.a 60. Marek Pixa. Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.