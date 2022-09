Zdroj: Youtube

Hurricani však nesložili zbraně a dokázali ve třetí třetině uhrát skóre 4:5. „Podle mě je Tatran asi největší aspirant na titul,“ má jasno karlovarský šikula. „Pozitivní bylo, že jsme se aspoň trochu zvedli v třetí třetině, když už tam bylo vidět jasné polevení Tatranu,“ chválil si alespoň zkorigování vysoké prohry Strachota. „Pro naše hráče to byla velká zkušenost,“ přidával své hodnocení karlovarský trenér Marek Mandler.

Hurricani jdou v poháru dál, v Superlize je teď čekají Střešovice

„My jsme si před zápasem řekli, co bychom chtěli plnit, a i na tom výsledku je vidět, že se nám to nepovedlo, na druhou stranu, měli jsme tam i pozitivní věci,“ hledal na dvouciferné prohře pozitiva karlovarský kouč. Pro hurricany to tak byla třetí prohra v řadě za sebou, přesto se drží v tabulce na průběžné 10. příčce. Další duel odehrají Vary netradičně v pátek 7. října, kdy přivítají od 18.00 hodin v hale míčových sportů Českou Lípu.

Tatran Střešovice – FB Hurrican Karlovy Vary 17:6 (5:1, 7:1, 5:4). Branky: 4. Matěj Havlas, 6. Jonáš Kreysa, 9. Ondřej Němeček, 13. Matěj Havlas, 14. Martin Šindelář, 27. Jonáš Kreysa, 28. Matěj Havlas, 28. David Šimek, 29. Adam Tlapák, 30. Tomáš Hanák, 36. Matěj Havlas, 40. David Šimek, 42. David Šimek, 43. Bohumil Piskáček, 49. Ondřej Němeček, 55. Matěj Havlas, 58. Marek Beneš – 15. Matyáš Velc, 40. Michal Klápa, 49. Matyáš Velc, 55. Michal Strachota, 58. Daniel Nicklas, 59. Michal Strachota.