I druhý vzájemný duel, který se nesl v duchu bitvy nováčků, měl pro florbalisty USK Akademik Cheb hodně hořkou příchuť. Akademici, kteří si chtěli spravit chuť po vysoké porážce v Praze, neuspěli ani podruhé v duelu s FD Teplice, když před svými fanoušky v hale Lokomotivy v duelu plných zvratů museli nakonec skousnout v 15. kole divize A porážku 7:10.

USK Akademik Cheb – FD Teplice 7:10 (4:3, 3:5, 0:2). | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Vlažný vstup a v deváté minutě stav 0:3 z pohledu domácího Akademiku jakoby určil ráz celého zápasu. Chebští drželi míček určitě častěji na svých holích, Teplice nekompromisně trestaly sebemenší zaváhání. „Zápas jsme si prohráli sami. Soupeř nás vyučil jednoduchostí, brejky a důrazem,“ hodnotil utkání těsně po závěrečném hvizdu trenér David Vorlíček.

V první třetině Chebští dokázali dokonale překlopit skóre. Z 0:3 na 4:3 během deseti minut. Obrat dokonali tři vteřiny před koncem prvního dějství, když přesilovku dokázal využít kapitán Honza Kirchman. Právě jeho branka v úplném závěru první třetiny měla vlít do žil čerstvou krev a klid na hole, nestalo se. Za vyrovnáním hnala Akademik opět velmi slušně zaplněná hala. V hledišti haly Lokomotiva se tísnilo 185 diváků, kteří opět tvořili nezapomenutelnou florbalovou atmosféru.

„Budu se opakovat, ale našim fanouškům opět patří obrovské díky. Byli opět neuvěřitelní, o tom víc mne mrzí, že jsme je neodměnili třemi body,“ posteskl si po utkání kapitán USK Jan Kirchman, který společně se svými spoluhráči chtěl odměnit své příznivce malým předvánočním potěšením v podobě tříbodového zisku.

Ve druhém dějství se skóre přelévalo. Akademik se dostal vždy do vedení, to mělo však jepičí život. Soupeř dokázal rychle odpovědět a srovnat krok. V 36. minutě se domácí dostali naposledy do vedení, když příhru Smolky využil Daniel Macek. V té době na světelné tabuli v hale svítilo skóre 7:6 pro domácí. „Měli jsme si to zkušeněji pohlídat, vedení udržet déle. Bohužel,“ byl si vědom po zápase kapitán Kirchman.

Od té doby střílel branky pouze jeden tým a bohužel pro Akademik to byly Teplice. Chebští šli do třetí třetiny s vidinou obratu, vždyť třetí třetiny patřili v poslední době k jejich doméně. Tentokrát to však nevyšlo, Akademici se těžko dostávali přes poctivou defenzívu Teplic. Severočeši se soustředili na obranu, velmi pozorně si všímali i nejproduktivnějšího hráče USK v letošní sezoně Daniela Macka. Poctivý týmový výkon na hranici možností podpořený výborně chytajícím Lukášem Topšem a smrtící koncovce nakonec slavily úspěch.

Do třetí třetiny chtěli trenéři týmu dát nový impulz, a tak v brankovišti vystřídal Tomáše Bartůška Jakub Houser. Ani on však nezabránil porážce, Severočeši tak porazili Akademik i ve druhém vzájemném zápase a získali pro sebe velmi cenné body. To na straně domácích bylo vidět po utkání velké zklamání. „Podali jsme špatný výkon. Musíme takové zápasy zvládat lépe. Mrzí mne to,“ hodnotil stručně utkání s teplickým výběrem chebský útočník Jan Skopový. „Prostě zápas blbec,“ doplnil šikovného leváka trenér David Vorlíček.

Chebští se tak rozloučili s rokem 2023 porážkou na domácí palubovce a zůstávají i po dvou nezdarech z posledních kolech sedmí, což by nepochybně na konci října brali všemi deseti. Své těžce vydobyté postavení v tabulce budou muset hájit v dalších divizních bitvách.Nyní čeká na svěřence Patrika Horáka a Davida Vorlíčka zápasová pauza. Nejbližší utkání se odehraje již v novém roce, kdy zajíždí Akademici 6. ledna na horkou půdu do Kadaně. Do konce základní části divize zbývá sedm kol a tabulka je velmi nahuštěná.

USK Akademik Cheb – FD Teplice 7:10 (4:3, 3:5, 0:2). Branky: 10. Miroslav Horký, 11. Vojtěch Hůda, 12. Daniel Macek, 20. Jan Kirchman, 26. Petr Kleiner, 33. Stanislav Hykš, 36. Daniel Macek – 6. Ondřej Rejcha, 8. Martin Schneider, 9. Jakub Zeleník, 25. Lukáš Mucha, 29. Samuel Olexa, 34. Jakub Zeleník, 36. Vojtěch Bratschaedl, 40. Martin Šnobr, 42. Lukáš Mucha, 47. Tomáš Rudolf. Rozhodčí: Dalibor Berka, Filip Moravec. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 185.