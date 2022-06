„Děti jsem navštívil již dříve, přivezl jim spoustu dárků, od kamarádů, Tomáše Provazníka, Františka Dřížďala, Josefa Němce, Stanislava Štípka, když jsem jim přislíbil, že je pozvu ke mně do sportovního areálu, který využívají děti z dětských domovů z Česka, Slovenska a i Ukrajiny. Slib jsem dodržel, ale raději bych, kdyby válka skončila a můj slib nevyšel, to by mě potěšilo více,“ vysvětloval Bohuš Eliáš.