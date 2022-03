OBRAZEM: Fantazie. Hurricani dvakrát smetli Ústí a zamířili do finále první ligy

Po druhém utkání semifinálové série florbalové 1. ligy na palubovce Florbalu Ústí, kdy byla série vyrovnaná 1:1, prohlásil trenér karlovarských hurricanů Miroslav Závora, že by rád se svou družinou ukončil sérii v Karlových Varech. To ale nevěděl, že jeho přání se stane skutečností. Hurricani totiž zvládli o víkendu oba domácí zápasy, čímž ukončili sérii, kterou vyhráli 3:1 na zápasy, a mohli se tak radovat z historického postupu do finále prvoligové soutěže.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hurricani dvakrát smetli Ústí a zamířili do finále první ligy. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Šárka Chromcová

Už první domácí zápas vynesl hráčům z Karlových Varů důležitou výhru 8:1, když o ní hurricani rozhodli ve třetí třetině, během které soupeři nastříleli pět branek z celkových osmi. „Sice Ústí vstřelilo první branku, ale dokázali jsme rychle reagovat a otočit vývoj ve svůj prospěch, to byl klíčový moment,“ vracel se k třetí semifinálové bitvě karlovarský trenér Miroslav Závora. „Měli jsme výbornou obranu, inkasovali pouze jednu branku a předvedli týmový výkon,“ pochvaloval si Závora důležité vítězství. Gólparáda Deníku: Takhle pálili střelci na podzim, vyberte nejhezčí gól Do druhého domácího duelu pak nastupovala florbalová družina z lázní s postupovým mečbolem v zádech, který nakonec dokázala přetavit ve vítězství 5:4. „Pro nás to byla jednoznačně výhoda,“ narážel na výhodu mečbolu karlovarský trenér. „Sice jsme tentokrát nebyli lepším týmem, když zápas byl o morálu, ale chtěli jsme více,“ narážel Závora na bojovného ducha svého týmu. „Jsme moc rádi, že jsme dokázali před našimi fanoušky, kteří vytvořili vynikající atmosféru, ukončit sérii a postoupit do finále,“ pochvaloval si trenér hurricanů. Na žádné oslavy však není čas. Již o víkendu se představí hurricani ve finálové sérii, která se opět hraje na tři vítězná utkání, na palubovce Bulldogs Brno, jež vyřadilo Znojmo 3:0 na zápasy. FLORBAL: Semifinálová série je srovnána. Druhý duel urvalo Ústí „Pro nás bylo již úspěchem vyhrané první semifinále v Ústí,“ řekl k posunu historického milníku karlovarského klubu. „Postup do semifinále je pak historickým úspěchem,“ chválil si kouč Varů. První dvě finálové bitvy odehrají Karlovy Vary na palubovce Brna o víkendu 26. a 27. března. „My jdeme zápas od zápasu, bez nějakých cílů,“ dodal závěrem Závora. FB Hurrican Karlovy Vary – Florbal Ústí 5:4 (2:2, 3:2, 0:0). Branky: 3. Michal Klápa, 15. Michal Strachota, 29. Jan Zavadil, 32. a 40. Daniel Nicklas – 6. a 16. Ondřej Kawulok, 25. Tomáš Pšenička, 36. Pavel Vlček. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 391. Konečný stav série: 3:1.