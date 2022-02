2finále ve Varech Finálové zápasy Českého poháru mužů i žen bude 23. února hostit hala míčových sportů u KV Areny v Karlových Varech. Házenkářské odpoledne tady začne v 17 hodin, druhé finálové klání je naplánováno od 19.30 hodin. O tom, jestli začnou muži, nebo ženy, se bude teprve rozhodovat. Jisté však je, že se tady představí oba úřadující čeští šampioni. Talent tým Plzeňského kraje vyzve v mužském finále Sokol Nové Veselí a to ženské pak obstarají Baník Most s interligovým nováčkem Házenou Lázně Kynžvart.

Tahle výhra přišla v pravý čas. Házenkářky z Lázní Kynžvartu čekaly na vítězství v letošním kalendářním roce tři zápasy a přišlo v úterním semifinále Českého poháru, v němž porazily v domácí hale před fantastickým publikem HK Hodonín 28:17.

„Pro celý klub je to krásná událost, určitá satisfakce. Buduje se tady skvělý tým, který si jako nováček interligy zahraje o pohárovou trofej,“ prohlásil slovenský trenér celku z lázeňského města Peter Sabadka.

Ale cesta do pohárového finále proti mistrovskému Baníku Most nebyla tak snadná, jak by mohl napovídat konečný výsledek. V prvním poločase totiž neustále dotahovaly náskok soupeřek, ještě o přestávce byly o gól zpět (10:11).

„Házená se nehraje na poločasy. Věděli jsme, že naše šance přijde. Žádná bouřka v kabině nebyla, spíš jsem se snažil děvčata uklidnit,“ pousmál se 47letý kouč.

A skutečně, hned v úvodu druhé půle Kynžvart překlopil vedení na svoji stranu, hostujícímu Hodonínu povolil vstřelit jen sedm branek a pak se radoval z postupu po jasném vítězství 28:17.

„V první půli byla patrná určitá nervozita, možná i z důležitosti toho zápasu,“ zamýšlel se Peter Sabadka.

Po dvou interligových nezdarech v polském Chorzówě a v Písku tak přišlo vítězství v pravý čas. „Mančaft prochází určitým vnitřním restartem, měli jsme za sebou dvě nevydařená utkání. I to jistě sehrálo svoji roli. Ale ve druhé půli se potvrdilo, že jdeme správnou cestou,“ těšilo ho, že jeho svěřenkyně zabraly.

K postupu do pohárového finále už pomohly i dvě zahraniční posily na postu spojek – Ukrajinka Sofia Bezruková a Marija Božovičová. „Cítili jsme, že potřebujeme kádr doplnit. Ale trh je hodně limitovaný, zvlášť takhle v rozehrané sezoně. Jsem rád, že obě chtějí hrát za Kynžvart, to je pro mě to nejdůležitější,“ vysvětloval Peter Sabadka nejčerstvější přestupy. Už předtím přišla brankářka s reprezentačními zkušenostmi Sabrina Novotná. Kynžvart by měl být teď ještě silnější než na podzim.

Účast ve finále Českého poháru je největším úspěchem v historii Házené Lázně Kynžvart, která je v této sezoně poprvé mezi českou elitou házenkářek.

Teď potvrdila, že právem!