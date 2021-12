Nejrychlejší ženou, která navíc dokázala stlačit výsledný čas pod hranici třiceti minut, byla žatecká běžkyně Petra Bulecová, která dosáhla na čas 0:28:29. Na druhém místě se umístila mostecká Kateřina Kutílková a třetí příčku obsadila Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu. To však nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. Do absolutní desítky závodu se svými výsledky prodrali na čtvrtém místě Jakub Coufal z Witte bike teamu Nejdek a pátém Radek Krummer z karlovarského Triatletu.

PODÍVEJTE SE: Horský běh na středním vrchu dal běžcům zabrat

Ti pak stvrdili dominanci běžců z Karlovarského kraje především v kategorii mužů A, kde obsadili všechny medailové posty, když první místo bral Radek Sedněv, druhé Jakub Coufal a třetí Radek Krummer.

Další úspěch si připsal v kategorii veteránů 2 na své konto ostrovský běžec Ivan Vrábel, který doběhl na třetím místě a v průběžném pořadí si v této kategorii taktéž drží třetí pozici.

O tom, že věk je pouhé číslo, přesvědčil všechny běžce ostřílený veterán Karel Hellmich, který ve veteránech 2 doběhl v dresu karlovarského Triatletu na skvělém druhém místě. Hned za ním, tedy na třetím místě, dokončil závod Vladimír Dica z TJ Slavoj Bečov nad Teplou, který si navíc v kategorii drží průběžné druhé místo.

FOTOGALERIE: V Kadani si běžci tentokrát hrábli na dno svých sil

První místo a následné kralování v kategorii veteránů 4 si připsal na účet Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu a běžecké stříbro pak přibylo na účtu Martiny Kabilové z Aces Teamu Karlovy Vary, která se představila v kategorii veteránek 2, ve které si drží po sedmi závodech průběžnou třetí příčku. Tečku za parádním vystoupením běžců z Karlovarského kraje udělala juniorka Eliška Kučerová z Triatletu Karlovy Vary, když dosáhla na první místo a v průběžném pořadí se drží na druhém místě.

Zimní běžecký pohár čeká nabitý týden. Již ve čtvrtek 23. prosince bude pokračovat osmým závodem, kdy na programu bude Vánoční běh Brodcemi, a v neděli 26. prosince pak přijde na řadu díl devátý v podobě Štěpánského běhu městským parkem.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Horský kros na středním vrchu

Muži A: 1. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:23:32), 2. Coufal Jakub (Witte bike team Nejdek, 0:24:27), 3. Krummer Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:24:38); veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:24:03), 2. Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:24:45), 3. Ouzký Stanislav (Krušnohorci Jirkov, 0:26:36 ); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:25:12), 2. Urban Miroslav (Hopman team Žatec, 0:29:50), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:30:19); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DNK Kadaň, 0:28:31), 2. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:30:45), 3. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:31:48); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:40:21), 2. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 0:55:23); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:30:15), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:32:16), 3. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:34:15); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:28:30), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:32:42), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:33:42); veteránky 2: 1. Vítková Zuzana (Most, 0:32:05), 2. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:34:09), 3. Míčová Hana (Litvínov, 0:38:18); junioři: 1. Novotný Mikuláš (Atletika Jižní Město, 0:24:17), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:25:14), 3. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:25:46); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:31:11), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:37:01).

TOP 10 muži, ZBP KADAŇ: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 4705 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 4466), 3. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 4169), 4. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 4068), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 4027), 6. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 3897), 7. Panitz Erich (Most, 3884), 8. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 3784), 9. Šupol Michal (Sweep Sport, 3670), 10. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 3418).

TOP 10 ženy, ZBP KADAŇ: 1. Kutílková Kateřina (Most, 2356), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 2196), 3. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 2105), 4. Vítková Zuzana (Most, 2102), 5. Bulecová Petra (Žatec, 2095), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 1889), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 1791), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 1740), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 1650), 10. Podhorná Eliška (VS Kadaň, 1484).