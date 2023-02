„Těžký zápas na Kladně, jako vždy,“ připomněl po utkání kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer, že v Kladně to nikdy není jednoduché. A to se potvrdilo i tentokrát. Karlovarský výběr totiž musel o svou výhru bojovat do posledního míče, nic nedostal zadarmo.