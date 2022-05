Sobotní domácí odvetu sice po boji vyhrály 26:25, ale čtyřbrankové manko z prvního zápasu na Hané (20:24) stáhnout nedokázaly.

„Bylo to nahoru a dolů, do poslední minuty bylo o co hrát. Naši skvělí diváci nás hnali až do samotného konce. Důvod, proč jsme dnes smutné, je víceméně utkání na půdě soupeře, kde se nám nepodařilo předvádět naši hru,“ litovala kynžvartská brankářka Adéla Srpová.

Sobotní domácí odveta byla dlouho vyrovnaná, definitivní zlom nastal až v samotném závěru. Tři minuty před koncem zvyšovala Dvořáková na 25:23 a po úspěšné obranné práci mohl jít Kynžvart znovu do útoku. Kontaktní gól ale domácí házenkářky nevstřelily, což okamžitě potrestala Kašpárková.

Po její brance navíc začala časomíra odpočítávat poslední minutu, v níž daly oba celky po bodu, a bronz slavila Olomouc. Házená Lázně Kynžvart skončila v českém play-off, stejně jako v MOL lize, na čtvrtém místě.

„Na začátku sezony jsme byly velkým překvapením, v druhé polovině už si nás soupeři více hlídali a bylo to mnohem těžší,“ uznala gólmanka juniorské reprezentace, kterou čeká v létě světový šampionát ve Slovinsku.

Ale teď je ještě prostor pro zhodnocení první sezony nováčka z Lázní Kynžvartu mezi českou elitou. Dokráčel v ní až do finále Českého poháru, v němž ho zastavil suverén ženské házené posledních let Baník Most, a také do českého play-off.

„Pro nás je to něco neuvěřitelného, zejména ta účast ve finále poháru. Věřím, že i příští rok se sejdeme v naší naplněné sportovní hale a naše úspěchy minimálně zopakujeme,“ doplnila Srpová.

Hostující trenér Libor Malínek byl v hodnocení velmi strohý, radost z bronzové medaile ale byla patrná. „Utkání bylo velmi vyrovnané až do poslední minuty. My jsme stále měli vidinu náskoku čtyř branek. Štěstíčko přálo nám, ale nervy to byly.“