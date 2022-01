Navíc druhému v cíli, kadaňskému Jakubu Stejskalovi, uštědřil bezmála pětiminutovou ztrátu. Třetí místo si připsal na konto junior Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň, který dokončil půlmaratonskou štreku v čase 1:32:48.

Na běžeckém trůnu pak doplnila Oplta nejrychlejší žena Lestkova Lenka Kůsová, která proběhla náročnou trať v dresu karlovarského Triatletu v čase 1:48:33, a navíc se těšila z triumfu v kategorii veteránek 1.

NAJDETE SE? Kadaň si podmanil Lestkovský půlmaraton

Za ní se pak seřadily na druhém místě Ivana Vávrů z VTŽ Chomutov a třetím mostecká dračice Kateřina Kutílková. Tradičně se neztratili ani další běžci z Karlovarského kraje, kteří promluvili do konečného pořadí v několika kategoriích.

Kategorii veteránů ovládl Bohdan Hofreiter z Aces teamu Karlovy Vary. Stříbro si pak připsal ve veteránech 3 na účet bečovský ostřílený běžec Vladimír Dicá.

Další úspěch přidal junior Filip Meduna, který hájil barvy SK OB Ostrov a doběhl si pro velmi cenný bronz. První místo pak brala v kategorii juniorek Eva Urbánková z SK OB Ostrov, která tak udělala zlatou tečku za vystoupením běžců z Karlovarského kraje v Kadani.

O víkendu, přesněji v neděli 30. ledna, čeká běžce v rámci ZBP Kadaň patnáctý závod Lomazická stezka, která měří 8 300 metrů. Závod bude odstartován u restaurace Split v Kadani v 10.30 hodin.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Lestkovský půlmaraton

Muži A: 1. Oplt Michal (Kilip Kome klub Kraslice, 1:27:26), 2. Stejskal Jakub (Kadaň, 1:32:19), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 1:38:57); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 1:33:24), 2. Podběhlý Ondřej (Kadaň, 1:37:00), 3. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 1:37:38 933); veteráni 2: 1. Hofreiter Bohdan (Aces team Karlovy Vary, 1:49:09), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 1:49:29), 3. Urban Miroslav (Hopman team Žatec, 1:50:56); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 1:55:30), 2. Dicá Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 2:05:43), 3. Kalvoda Břetislav (Munro sprint Cvikov, 2:19:12); ženy A: 1. Vávrů Ivana (VTŽ Chomutov, 1:52:58), 2. Kutílková Kateřina (Most, 2:00:13), 3. Valentová Miroslava (Hahn team, 2:03:44); veteránky 1: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 1:48:33), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 2:00:21), 3. Popelková Kateřina (Strupčice, 2:02:22); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 2:02:53), 2. Vítková Zuzana (Most, 2:04:10), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 2:11:35); junioři: 1. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 1:32:48), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 1:39:11), 3. Meduna Filip (SK OB Ostrov, 1:39:31); juniorky: 1. Urbánková Eva (SK OB Ostrov, 2:32:30), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 2:41:40).