V hale míčových sportů uspěli v jedné z nejdramatičtějších a určitě nejvyrovnanějších finálových sérií, když pražské Lvy přetlačili v rozhodujícím pátém utkání až v tie-breaku 16:14. Karlovarsko proměnilo druhý mečbol poté, co se univerzál Patrik Indra prosadil přímým bodem z podání s notnou dávkou štěstí.

Mistři! Volejbalisté Karlovarska urvali titul v boji se Lvy v tie-breaku

„Znamená to pro mě strašně moc, protože to s velkou pravděpodobností byl poslední bod v Karlovarsku. Jsem rád, že jsem se rozloučil vítězně. Obrovsky si toho vážím, protože Lvi hráli výborně a nenechali nám nic zadarmo,“ prozradil pro Českou televizi po utkání karlovarský volejbalový démon Patrik Indra.

Karlovarsko si tak připsalo ve své historii na účet již třetí mistrovský titul, když tentokrát se na něj pořádně nadřelo. „Finále se hraje trochu jinak, většinou se to neurve individuálními výkony, vždycky se to urve týmově. I když jsme tentokrát nebyli tak úspěšní v útoku, tak jsme to urvali jinými věcmi,“ usmíval se po úspěšné finálové bitvě karlovarský trenér Jiří Novák.

Zdroj: Daniel Seifert

VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha 3:2 (25:14, 19:25, 25:17, 20:25, 16:14). Rozhodčí: Rychlík, Grabovský. Diváci: 1521. Konečný stav série: 3:2.

Karlovarsko: Vašina, Zajíček, Indra, Ihnát, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Wiese, Kočka, Římal, Fišer).

Lvi Praha: Smith, Todua, van Dijk, Kriško, Nedeljković, Janouch, libero Moník (stř. Pliasetskyi, McCarthy, Mihajlović, Vodička, Toman).