Nejrychleji zvládl trať mladíček v trikotu SC Start Karlovy Vary Tomáš Kožák, který po zásluze triumfoval nejen v kategorii mužů do 39 let, ale také ovládl absolutní pořadí, když si na účet připsal vítězný čas 21:09.4. Na druhém místě doběhl do cíle Radek Sedněv z karlovarského Triatletu a běžecký bronz na Svatoškách bral Jakub Coufal, který se představil v barvách Kfel.

OBRAZEM: Sportovní rok 2022 odstartoval v kraji Novoroční běh na Svatošské skály

Nejrychlejší ženou byla Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu, která v absolutním pořadí doběhla na 21. místě, když závod dokončila v čase 25:52.1, čímž navíc ovládla kategorii žen 35–49 let. Za ní se umístila na druhém místě Štěpánka Coufalová z Kfel, která opanovala kategorii žen do 34 let. Na třetím místě pak skončila věkem juniorka Eliška Kučerová, která hájila barvy karlovarského Triatletu, když se navíc v kategorii žen do 34 let radovala z běžeckého stříbra.

Druhý závod HOPR ligy se uskuteční dnes, tedy v sobotu 8. ledna v Chomutově, kde se běžci z kraje představí na Desítce Bezručáku.

39. ročník běhu na Svatošské skály

Chlapci do 16 let: 1. Meduna Filip (SKOB Ostrov, 24:27.1), 2. Maglia Šimon (SKOB Ostrov, 24:48.0), 3. Macháček Hugo (Triatlet Karlovy Vary, 25:06.8); muži do 39 let: 1. Kožák Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 21:09.4), 2. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 21:22.3), 3. Coufal Jakub (Kfely, 21:35.2); muži 40–49 let: 1. Kubíček Jan (JK Racing, 22:43.9), 2. Novotný Lubomír (Cheb, 22:54.3), 3. Brožek František (Hroznětín, 25:22.6); muži 50–59 let: 1. Kožák Milan (SC Start Karlovy Vary, 23:57.7), 2. Švejdar Slávek (Triatlet Karlovy Vary, 24:58.4), 3. Kovář Michal (SPOKATO Sokolov, 25:58.0); muži nad 60 let: 1. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 26:36.7), 2. Valjent Jiří (ŠAK Chodov, 26:52.3), 3. Landiga Michal (LK Abertamy, 28:57.6); děvčata do 16 let: 1. Bašistová Karla (Triatlet Karlovy Vary, 28:21.1), 2. Jungmannová Kateřina (Triatlet Karlovy Vary, 29:01.3), 3. Reichová Adéla (Triatlet Karlovy Vary, 33:42.0); ženy do 34 let: 1. Coufalová Štěpánka (Kfely, 26:16.0), 2. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 26:47.8), 3. Pavlinská Jana (Damice, 28:35.2); ženy 35–49 let: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 25:52.1), 2. Kristenová Nela (Triatlet Karlovy Vary, 30:03.8), 3. Maucher Blanka (Rozběháme Karlovy Vary, 31:07.8); ženy nad 50 let: 1. Lubinová Romana (SC Start Karlovy Vary, 28:57.5), 2. Stušková Hana (Aces team Karlovy Vary, 29:12.5), 3. Nehybová Ilona (Chodov, 31:15.5).