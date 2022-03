Nejrychleji zvládl v hlavní kategorii mužů osmikilometrovou trať Michal Oplt v trikotu Kilpi Kome klubu Kraslice, který jako jediný dokázal stlačit čas pod šestadvacet minut, přesněji na 25:55.7. Tím ovládl nejen absolutní pořadí, ale také kategorii mužů do 39 let.

Na druhém místě zakončil závod mladíček Tomáš Kožák v dresu SC Start Karlovy Vary, na třetím místě je doplnil Radek Sedněv z karlovarského Triatletu, když se tito běžci navíc seřadili ve stejném sledu v absolutním pořadí za vítězným Opltem.

V kategorii mužů 40–49 let dominoval atlet AK Sokolov Pavel Procházka, druhé místo připadlo Lubomíru Novotnému z Chebu a bronz Marku Macháčkovi z karlovarského Triatletu.

V kategorii mužů 50–59 let si doběhl pro triumf Milan Kožák z SC Start Karlovy Vary. Druhé místo obsadil Slávek Švejdar z karlovarského Triatletu a třetí příčku pak Bohdan Hofreiter z Aces Teamu Karlovy Vary.

Kategorii mužů nad 60 let ovládl Čeněk Filingr z Běžeckého klubu F–C Kadaň, za ním se umístil na druhém místě Vladimír Dicá z TJ Slavoj Bečov nad Teplou a bronzovou příčku obsadil Michal Landiga z Witte Bike Teamu.

Nejrychlejší ženou Běhu okolo Rolavy byla Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu, která dokončila závod v čase 31:57.5, čímž ovládla kategorii žen nad 35 let. V té se za ní umístila na druhém místě Markéta Novotná z LK Slovan Karlovy Vary a třetí příčku obsadila Romana Lubinová z SC Start Karlovy Vary.

V kategorii žen do 34 let slavila vítězství Kamila Podzimková z Běžeckého klubu F-C Kadaň. Druhou příčku brala Jana Pavlinská z Damic a třetí pak Nikola Fischerová z Aše. V kategorii dorostu a juniorů kraloval Tomáš Čech z Běžeckého klubu F–C Kadaň, za ním se seřadili na druhém místě Petr Klíček z karlovarského Triatletu a třetím Michal Borecký z Běžeckého klubu F–C Kadaň.

V kategorii dorostenek a juniorů pak slavila prvenství Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu. První ročník posléze uzavřel závod štafet, který se stal v konkurenci dvanácti štafet kořistí výběru SC Start Karlovy Vary ve složení Romana Lubinová, Milan a Tomáš Kožákovi.

„Závod sklidil velké ohlasy,“ říká k obnovenému závodu, ze kterého chce pořadatel udělat tradici, Lucie Markusková z karlovarského Triatletu. „Za organizátory všem děkujeme za předvedené výkony a také poděkování patří všem, co se nějakým způsobem podíleli na závodu,“ vzkazuje Markusková. „Už se těšíme na další ročník,“ dodala závěrem.

Výsledkový servis – I. ročník Běhu okolo Rolavy

Muži do 39 let: 1. OPLT Michal 25:55.7 (Kilpi Kome Klub); 2. KOŽÁK Tomáš 26:30.8 (SC Start Karlovy Vary); 3. SEDNĚV Radek 27:08.0 (Triatlet Karlovy Vary); 4. ZELENKA Stanislav 28:19.7 (Běžecký klub F – C Kadaň); 5. ČEKAN Pavel 28:31.2 (Bike a běh Ostrov); muži 40–49 let: 1. PROCHÁZKA Pavel 27:01.9 (AK Sokolov); 2. NOVOTNÝ Lubomír 27:47.3 (Cheb); 3. MACHÁČEK Marek 32:02.9 (Triatlet Karlovy Vary); 4. DZUGAS Marek 32:43.6 (Karlovy Vary); 5. JÜPTNER Zdeněk 32:49.0 (USK Akademik); muži 50–59 let: 1. KOŽÁK Milan 29:14.7 (SC Start Karlovy Vary); 2. ŠVEJDAR Slávek 30:02.2 (Triatlet Karlovy Vary); 3. HOFREITER Bohdan 32:39.7 (ACES Team K.Vary); 4. JUNGMANN Petr 33:23.9 (Slavia Karlovy Vary); 5. PROCHÁZKA Zdeněk 36:24.8 (ACES Team K.Vary); muži nad 60 let: 1. FILINGR Čeněk 30:29.5 (Běžecký klub F–C Kadaň); 2. DICÁ Vladimír 36:27.0 (TJ Slavoj Bečov nad Teplou); 3. LANDIGA Michal 37:14.1 (Witte Bike Team); 4. KRÁLOVEC Jiří 38:28.7 (AK Sokolov); 5. VYŠÍN Jiří 39:53.1 (Karlovy Vary); ženy do 34 let: 1. PODZIMKOVÁ Kamila 35:09.6 (Běžecký klub F–C Kadaň); 2. PAVLINSKA Jana 35:14.2 (Damice); 3. FISCHEROVÁ Nikola 37:43.9 (Aš); 4. PRIBIČINOVÁ Denisa 43:35.8 (Praha); ženy nad 35 let: 1. KŮSOVÁ Lenka 31:57.5 (Triatlet Karlovy Vary); 2. NOVOTNÁ Markéta 34:00.7 (LK Slovan Karlovy Vary); 3. LUBINOVÁ Romana 36:29.5 (SC Start Karlovy Vary); 4. KRISTENOVÁ Nela 38:03.4 (Triatlet Karlovy Vary); 5. DAVID Martina 38:52.4 (Karlovy Vary); dorostenci, junioři: 1. ČECH Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 14:49.7), 2. KLÍČEK Petr (Triatlet Karlovy Vary, 15:35.2), 3. BORECKÝ Michal (Běžecký klub F– C Kadaň, 17:48.4); dorostenky, juniorky: 1. KUČEROVÁ Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 16:36.7); štafety: 1. LUBINOVÁ Romana, KOŽÁK Milan, KOŽÁK Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 13:47.4), 2. MACHÁČEK Hugo, MARTIN Lukáš, BAŠISTOVÁ Carla (Triatlet Karlovy Vary, 14:02.3), 3. JIRSA Dominik, VÁŠA Theodor, JUNGMANNOVÁ Kateřina (Triatlet Karlovy Vary, 14:21.8), 4. ŠEVČÍK František, TRÁVNÍKOVÁ Ema, KRBEC Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 14:56.1), 5. BARTOŇ Václac, POSPÍŠILOVÁ Alžběta, BUREŠ Radek (New Roll Runners, 15:01.6).