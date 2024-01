Florbalisté USK Akademik Cheb přivítali ve své hale v 17. kole divize A FbC Barracudas Slaný. Gólovou přestřelku, které přihlížela v Chebu rekordní návštěva, a to 201 diváků, nakonec dokázali přetavit ve vítězství 8:7 po nájezdech Středočeši.

USK Akademik Cheb – FbC Barracudas Slaný 7:8 pn (3:2, 2:3, 2:2, 0:0). | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Už první třetina byla v chebské hale velmi zajímavá. V úvodu se hosté marně zastřelovali, aby přišel trest a to hned dvakrát. Nejprve se prosadil chebský Dominik Vorlíček, poté se blýskl premiérovým zásahem v prvním utkání v divizi odchovanec Akademiku Václav Müller.

Zkušený sok ze Slaného se dostal zpátky do hry díky využité přesilovce, do konce první dvacetiminutovky se změnilo skóre ještě dvakrát a Akademici šli do šaten za nejtěsnějšího vedení – 3:2. Na začátku druhé dvacetiminutovky docílil hattricku po spolupráci s Vojířem Dominik Vorlíček, který tak poslal Akademiky do dvoubrankového trháku – 4:2.

„Vím, co umí, je to gólový hráč. Pokud má hráče kolem sebe jako včera a oni mu věří a přihrávají, tak to uklidí tam, kam je potřeba. Myslím, že splnil to, co se od něj očekávalo a za tým mu mohu poděkovat,“ řekl na adresu svého syna trenér Chebu David Vorlíček.

Zdroj: Youtube

Poté se hra výrazně přitvrdila, tempo utkání nabralo na otáčkách, kdy sudí měli plné ruce práce. Výsledkem toho bylo šest vyloučení, která během druhé třetiny padla. Paradoxně to více vyhovovalo soupeři, kdy zkušení borci, kteří se v dresu Slaného proháněli na palubovce, s tím uměli pracovat. Do šaten se tak šlo po druhé periodě za vyrovnaného stavu – 5:5.

I do třetí třetiny naskočili lépe florbalisté USK, kteří úvod třetiny rozjeli výstavní akcí, na jejímž konci do příhry Daniela Macka nastavil hůl Miroslav Horký, který svému týmu navrátil vedení – 6:5. Hra se následně přelévala ze strany na stranu, brankáři předváděli jisté zákroky a střelce nechali mlčet. V 56. minutě domácí odskočili hostům na rozdíl dvou branek, když čtvrtý gól přihodil na svůj účet Dominik Vorlíček 7:5.

Následně byl vyloučen chebský Müller a hráči ze Slaného přesilovku využili – 7:6. V závěru si Středočeši vytvořili tlak, ten umocnili, když si vzali oddechový čas a šli do hry bez brankáře. Vyplatilo se. V závěru třetiny dokázal Slaný Akademik docvaknout, po přesné ráně z florbalky Petrlíka – 7:7. „Velká škoda. Ale jak jsem říkal, Slaný je velmi kvalitní a využije sebemenší chybu. Říkáme si nefaulovat a blokovat střely a přesně to nás stálo body,“ povzdechl si po utkání Vorlíček.

Akademik šel do prodloužení v početní nevýhodě, kdy po heroickém výkonu všech na hřišti, dokázal obě vyloučení přečkat. O osudu utkání tak musely rozhodnout nájezdy. Chebští trenéři se rozhodli pro změnu, do branky poslali zkušeného Lukáše Heczka, který v sezoně zneškodnil několik trestných střílení.

Tentokrát to nevyšlo, když dva hráči Barracudas své pokusy proměnili, a naopak Chebští nezacílili přesně. Bonusový bod tak vydolovali nájezdníci ze Slaného, kteří v průběhu utkání neustále dotahovali a nakonec dosáhli na výhru 8:7. Další utkání čeká florbalisty USK v domácím prostředí, ve kterém v neděli 21. ledna od 15.00 hodin vyzve poslední Děčín.

USK Akademik Cheb – FbC Barracudas Slaný 7:8 pn (3:2, 2:3, 2:2, 0:0). Branky: 4. Dominik Vorlíček, 4. Václav Müller, 18. Dominik Vorlíček, 22. Dominik Vorlíček, 33. Daniel Macek, 41. Miroslav Horký, 56. Dominik Vorlíček – 10. Ondřej Richtr, 20. Jan Kirchman, 26. Tomáš Richtr, 27. David Sachr, 40. David Sachr, 58. Tomáš Richtr, 59. Antonín Pertlík, rozhodující nájezd Václav Linhart. Rozhodčí: Michal Žáček – Luděk Lejba. Vyloučení: 9:3. Využití: 0:2. Diváci: 201. (sei, vac)