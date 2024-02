Splněno. Florbalisté USK Akademik Cheb mohli po víkendu řádně slavit. Důvod? Ve 20. kole áčkové divize stvrdili divizní příslušnost i pro příští ročník, když na své palubovce udolali rezervu chomutovského Florbalu 8:6.

USK Akademik Cheb – Florbal Chomutov B 8:6 (3:3, 2:0, 3:3). | Foto: USK Akademik Cheb/Ondřej Janák

Utkání se hrálo v hale chebské Lokomotivy od úvodního hvizdu v tempu, a řádně od podlahy. A nebylo divu. Ani jeden tým neměl setrvání mezi divizní smetánkou pro příští ročník jisté. Akademiku vyšel start zápasu, když se díky Vorlíčkovi a Mašátovi ujal dvoubrankového vedení. Soupeř však brzy přispěchal s gólovou odpovědí, když během minuty smazal vedení domácích.

Do konce první dvacetiminutovky se skóre měnilo ještě dvakrát a soupeři se v první třetině rozešli remízou 3:3. „Věděli jsme, o co hrajeme. Chtěli jsme být trpěliví, ale byl to strašně těžký zápas,“ vracel se k úvodní dvacetiminutovce kapitán Chebu Jan Kirchman.

Akademici odskočili Chomutovu ve druhé třetině, kdy nejdříve Heczko zneškodnil několik velkých šancí Severočechů a Chebští trestali. Chebané využili dvě přesilové hry, nejprve Jan Kirchman, poté Václav Müller, čímž tak dodali trošku klidu na hole domácího výběru před závěrečným dějstvím.

Z atmosféry ve třetí dvacetiminutovce bylo znát, že se hraje o hodně a tlak dolehl na oba aktéry utkání. Rozhodčí museli hned šestkrát vylučovat.

Zdroj: Youtube

„Padl světový rekord ve vyloučení,“ komentoval s nadsázkou utkání po jeho konci vedoucí chomutovského mužstva Michal Marek. Akademici po výživném, náročném boji, domácí tvrz ubránili. Za výhru 8:6, která se vůbec nerodila lehce, brali tři body. Ty jim zajistily divizní příslušnost i pro příští sezonu.

„Za mě by si Cheb s takovou návštěvností, mládežnickou základnou a atmosférou, která teď kolem florbalu je, zasloužil hrát vyšší soutěže. A já jsem přesvědčen, že o ně budeme v dalších sezonách bojovat,“ poukazoval po utkání Karel Tyrpekl, který si připsal asistenci u branky Jana Kugela.

Hvězdou utkání byl zvolen kapitán USK Jan Kirchman. Veterán evropských palubovek opět dokázal, že stále nepatří do starého železa a florbal ho stále naplňuje minimálně natolik, jako když s ním začínal.

„Je to třešnička na dortu, povzbudí, dodá sebevědomí. Říkáš si, že asi ve svém věku ještě nejsi pro tým zbytečný. Je to ale ocenění celé lajny, sedli jsme si a vyšly nám hlavně přesilovky. Bez spoluhráčů bych cenu nezískal,“ připomněl s úsměvem Kirchman týmový výkon, který zaručil jeho týmu udržení v divizní soutěži.

Hlavní cíl tedy svěřenci Patrika Horáka a Davida Vorlíčka s předstihem zvládli, nemusí se ohlížet na zbylá utkání v divizi. Jenže je to ještě malý bonus. Ze šestého místa stále existuje teoretická šance na účast v play-off, ta je však v rovině teorie.

Pokud by Akademici zvládli poslední dvě utkání za tři body, výrazně by se šance zvýšila. Nemají to však zcela ve svých rukách a kromě dvou vítězství, musejí spoléhat na souhru výsledků.

„Splnili jsme cíl, který jsme si dali. Nebylo to důležité jen pro nás hráče, ale pro celý klub, fanoušky, město i kraj. Jedna etapa je za námi, ale už nás čekají další, nové výzvy, cíle a spousta práce,“ ví Kirchman, který se kromě hráčských povinností stará o chod celého klubu.

USK Akademik Cheb – Florbal Chomutov B 8:6 (3:3, 2:0, 3:3). Branky: 1. Dominik Vorlíček, 12. Jan Mašát, 17. Jan Kirchman, 26. Jan Kirchman, 35. Václav Müller, 46. Ondřej Svoboda, 54. Jan Kugel, 60. Jan Žuk – 14. Miloš Šulc, 15. Matyáš Rauscher, 20. Karel Šantora, 47. Lukáš Mock, 55. Karel Šantora, 56. Tomáš Kotlan. Rozhodčí: Filip Moravec – Dalibor Berka. Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. Diváci: 175. (sei, vac)