Hurricani od úvodního hvizdu odhodili respekt stranou a v 10. minutě je poslal do vedení Macháček, který úspěšnou střelou nad rameno Jasioka rozjásal poprvé halu míčových sportů. Hosté na inkasovanou branku rychle reagovali, když srovnání obstaral Šindler, ale Vary si posléze vzaly vedení zpět, když se parádní ranou do šibenice prezentoval Strachota.

V závěru první třetiny však měli hosté výhodu přesilové hry, kterou brankově zúročil Hubálek. A hosté si gólový apetit přenesli i do druhé dvacetiminutovky, kdy po dvou brankách šli do vedení 4:2. Na to dokázaly Vary odpovědět brankou Klápy, ale hned nato navrátil Vítkovicím dvoubrankový náskok Slončík.

Pak přišel na pořad parádní karlovarský obrat, který odšpuntoval ve 38. minutě Velc, o minutu později zařídil vyrovnání Nicklas a obrat dotáhl do vedoucí branky ve 40. minutě Eliáš. I ve třetí periodě se fanoušci nenudili. Vítkovice opět dokázaly přehoupnout misky vah na svou stranu, když nejdříve vyrovnal Matejčík a posléze poslal hosty do vedení Pažák.

Hurricani sice opět rychle kontrovali brankou Zemana, který upravil v 59. minutě na 7:7, ale v závěru třetiny Vary zažily pořádný šok, když nejdříve inkasovaly v 60. minutě z hole Pažáka a poté při hře bez brankáře, kterou brankově ztrestal Matejčík.

Zdroj: Youtube

Hurricany tak obral o velmi cenný bodový zisk nepovedený závěr. Během týdne je čekají v Superlize hned dvě utkání. První odehrají ve čtvrtek 15. prosince od 18.30 hodin na palubovce Black Angels, druhé pak v domácím prostředí, tedy v hale míčových sportů, kde se jim postaví v neděli 18. prosince od 17.00 hodin vedoucí celek Střešovic.

FB Hurrican Karlovy Vary – 1. SC TEMPISH Vítkovice 7:9 (2:2, 4:3, 1:4). Branky: 10. Lukáš Macháček, 14. Michal Strachota, 36. Michal Klápa, 38. Matyáš Velc, 39. Daniel Nicklas, 39. Filip Eliáš, 59. Michal Zeman – 12. Matyáš Šindler, 20. Jakub Hubálek, 25. Matyáš Šindler, 30. David Slončík, 36. David Slončík, 47. Marek Matejčík, 49. Michal Pažák, 60. Michal Pažák, 60. Marek Matejčík. Rozhodčí: Tomáš Kostinek – Martin Reichelt. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:2. Diváci: 158.