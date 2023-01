ODM: Štěrba přebírá rodinné žezlo, na olympiádě bral bronz

Do boje šel s jasnou taktikou. „Potom, co jsem na startu viděl, že se jedná o jeden z mapově jednodušších závodů, řekl jsem si, že to naperu běžecky,“ vyprávěl Lukáš Štěrba. Mladíkovi z Karlovarského kraje jeho taktika vyšla. Na zimní Olympiádě dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji totiž získal bronz ve sprintu lyžařského orientačního běhu.

Lukáš Štěrba vybojoval pro Karlovarský kraj bronz v orientačním běhu na lyžích. | Foto: ČOV/Radek Lavička